Cuadernos: Fariña aseguró que Lázaro Báez era un "depositario de confianza" de Néstor Kirchner

La referencia a José López

Otro de los puntos más sensibles de su declaración estuvo relacionado con el exsecretario de Obras Públicas, uno de los principales acusados en la causa. Fariña aseguró que, según le relataba el propio Báez, era habitual que debiera reunirse con López para gestionar la liberación de fondos destinados a la obra pública.

"Lázaro tenía que ir a ver a José López para que le salieran los pagos y le pusieran plata", declaró. Además, afirmó que esas gestiones no habrían sido excepcionales sino parte de una práctica reiterada.

Según explicó, el empresario santacruceño manifestaba frecuentemente su malestar por las demoras en los desembolsos y recurría al ex funcionario para agilizar los trámites administrativos.

La "cartelización" de la obra pública

Durante otro tramo de la audiencia, Fariña hizo referencia a la denominada "Camarita", una de las derivaciones de la causa Cuadernos que investiga presuntas maniobras de cartelización dentro de la Cámara Argentina de la Construcción.

Allí sostuvo que existía un sistema mediante el cual un grupo de empresas acordaba previamente la distribución de determinadas licitaciones.

"Elegían con qué obra se quedaba cada uno y quién ganaba la siguiente", explicó. Sin embargo, afirmó que Báez ocupaba una posición particular dentro de ese esquema.

Según su versión, el dueño de Austral Construcciones no necesitaba integrarse plenamente a ese mecanismo debido a la relación privilegiada que mantenía con el poder político de la época.

El crecimiento de Austral Construcciones

Fariña también describió el crecimiento de Austral Construcciones y sostuvo que la empresa obtenía adjudicaciones incluso en contextos financieros complejos.

Según explicó ante el tribunal, existían situaciones en las que la compañía recibía nuevas obras pese a enfrentar dificultades económicas o problemas operativos.

Además, afirmó que Báez se quejaba porque sus negocios estaban limitados principalmente a Santa Cruz, Chubut y Chaco, una situación que vinculó directamente con decisiones políticas tomadas durante los gobiernos kirchneristas.

Una declaración clave en el juicio

El testimonio de Fariña se suma a otras declaraciones relevantes que viene escuchando el Tribunal Oral Federal N°7 en una de las causas de corrupción más importantes de la historia judicial argentina.

En jornadas anteriores también declaró el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien hizo referencia a presuntos sobreprecios y mecanismos de cartelización en la obra pública durante los primeros años del kirchnerismo.

La causa Cuadernos tiene entre sus acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de exfuncionarios, empresarios y contratistas vinculados a obras financiadas por el Estado.