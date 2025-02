La crítica de Adorni a Santiago Caputo por el polémico final de la entrevista con Milei

Adorni mencionó que "en la nota del Presidente, en un momento él venía hablando de su cuenta de Twitter y la charla con Jonatan Viale derivó en la estrategia judicial. Ahí menciona a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia".

“Santiago Caputo cortó la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que eso se podía prestar a confusión a una parte de la audiencia. De hecho, terminó la nota y el presidente le dijo: ‘Santiago, esto es innecesario’”, repasó Adorni.

Y completó: "Santiago no sabe que la dinámica no es cortar notas. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una pregunta ni tema. Ayer, en busca de la excelencia, se cometió un error técnico. Yo no la hubiese cortado a la entrevista", criticó el portavoz presidencial.

Embed

Cómo fue el momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista a Javier Milei sobre $LIBRA

“La verdad es que los temas jurídicos no son lo mío. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es él quien entiende”, le dice el Presidente a Jonatan Viale.

Ante la respuesta de Milei, el conductor insistió: “Es un tema del que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”. Tras ello, Milei retoma: “Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”. Viale entonces acota: “Está bien, pero sos el Presidente”.

El diálogo continúa con una nueva aclaración del mandatario y una sugerencia a Viale a que revise la descripción de su cuenta de “X”.

“Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta”, le pide Milei a Viale. En ese momento, el periodista le deja en claro que está al tanto que la cuenta lo describe como “economista” y no como “Presidente”, pero le insiste: “Sos el Presidente”.

Embed

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei. Se acerca a Milei y le susurra algo al oído. Luego, le pide al periodista que la repita. “Arrancá con la pregunta devuelta”, se escucha detrás de cámara que pide el asesor.

“Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, admite Viale y agrega, incómodo: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $LIBRA”.