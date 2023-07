Malena Galmarini y Laura Alonso discutieron en las redes: "Ordinaria, ignorante y vulgar"

Luego, la precandidata a intendenta de Tigre le respondió: "Laura, con las cosas que hiciste (o no hiciste en la OA) vergüenza debería darte a vos… cambiar las normas para poder ser directora de la Oficina que no abordó la corrupción mientras la gestionabas… eso sí que es vergonzoso!!! Por suerte vos no sos nada hace mucho!! Ordinaria, vulgar, no son ofensas; vos sos demasiado cajetilla para mí. Ignorante vamos viendo, cuál es tu vara? Comparemos gestiones, dale? Besis!

Inmediatamente, la exfuncionaria macrista la retrucó: "300 procesados por corrupción. Boudou y De Vido condenados e inhabilitados de por vida, entre otros. Y el mejor puntaje en el Índice de Transparencia Internacional. Te equivocás soy 'mucho'. Tener un cargo y un chofer no me definen como persona. Tengo una vida feliz!".

Y Galmarini contestó: "Y por Macri cómo andamos??? Daaaleee… Ah, y no quise meterme con tus inseguridades. Todas las personas son “mucho” a mi entender. Por eso creo en los proyectos políticos que no dejan a nadie afuera. Que se preocupan por los más humildes, por los descamisados. Me alegra que seas feliz. Mi objetivo es la felicidad del pueblo (y la grandeza de la Nación)".