La durísima crítica de un fundador del PRO a la decisión de aliarse con La Libertad Avanza

"La Libertad Avanza no representa al PRO para competir en las próximas elecciones legislativas" concluyó Bullrich en su mensaje, que se inscribe en un clima de tensiones crecientes dentro del espacio amarillo.

Del respaldo a Milei a una crítica abierta

Bullrich había expresado apoyo a Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023, afirmando que “la alternativa es una sola” frente a Sergio Massa en la segunda vuelta. Además, valoró aspectos de la gestión libertaria durante el primer año de gobierno y fue invitado al Pacto de Mayo, donde recibió un reconocimiento público por su compromiso pese a su enfermedad.

Durante ese acto, Bullrich destacó la necesidad de "la unión de todos los argentinos y de consensos" para avanzar como país, en una posición que buscaba tender puentes más que marcar diferencias. Sin embargo, la decisión del PRO de formalizar una alianza con LLA parece haber marcado un punto de inflexión.

El exsenador preside una fundación dedicada a asistir a familias afectadas por la ELA, enfermedad que lo llevó a renunciar a su banca en el Senado. Desde entonces, mantivo perfil bajo, con intervenciones puntuales en debates de relevancia nacional.

Vidal también se desmarcó del acuerdo con los libertarios

María Eugenia Vidal fue otra de las voces críticas dentro del PRO tras el acuerdo con el partido de Milei. "Creo que el acuerdo con La Libertad Avanza es malo para el PRO, malo para la gente y malo para el país", sostuvo la exgobernadora bonaerense.

En declaraciones recientes, enfatizó: "Hace falta una oposición constructiva. Mientras el kirchnerismo sea la segunda fuerza, no hay progreso". Para Vidal, el PRO debe mantener una identidad propia, capaz de respaldar decisiones correctas del Ejecutivo sin perder su rol crítico.

"Estoy segura de que en muchas provincias del país el PRO va a poder mostrar esa alternativa de oposición constructiva", agregó, y advirtió que el partido no puede limitarse a una estrategia de confrontación. "Además de la motosierra, hay que tener una pala en la mano," sintetizó en referencia a la necesidad de construir políticas públicas efectivas.

"Hay muchas cosas para hacer para que la Argentina salga adelante," concluyó Vidal, dejando en claro su desacuerdo con el rumbo que ha tomado su espacio político.