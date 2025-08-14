En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Elecciones 2025

La durísima crítica de un fundador del PRO a la decisión de aliarse con La Libertad Avanza

Un dirigente clave del partido se sumó a las críticas internas por la alianza entre ambos espacios y remarcó diferencias ideológicas profundas. El recuerdo de la fundación del espacio.

La durísima crítica de un fundador del PRO a la decisión de aliarse con La Libertad Avanza

El exsenador y ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich manifestó su rechazo al acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), a días del cierre de listas nacionales y a menos de un mes de las elecciones bonaerenses. En una publicación en redes sociales, el exministro de Educación afirmó: “El PRO que fundamos hace 20 años está vivo, pero LLA no lo representa”. Su pronunciamiento se suma al de otros referentes del partido, como María Eugenia Vidal, que también expresaron su disconformidad con la alianza.

Leé también Milei confirma a Espert para encabezar lista de diputados nacionales en la provincia y Santilli podría ir tercero
José Luis Espert, el elegido de Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales ene provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

"Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser alcanzar acuerdos", señaló Bullrich, quien fue diagnosticado en 2021 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Según remarcó, el PRO original mantenía “infinitas diferencias con LLA”, aludiendo a prácticas y discursos que, a su juicio, se alejan de los valores fundacionales del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanbullrich/status/1955695573169832115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955695573169832115%7Ctwgr%5E621ff088ae1b8d46d18682f81856caf34bb04dac%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fenojo-esteban-bullrich-alianza-pro-libertarios-partido-fundamos-hace-20-anos-vivo-lla-representa_0_mgUXPeRVkX.html&partner=&hide_thread=false

"No habríamos propuesto a Lijo para la Corte, no insultábamos opositores, no insultábamos periodistas, no insultábamos a los que pensaban diferente," afirmó el exsenador en la red social X. En esa línea, destacó la idea de un “Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor”, diferenciándolo de las políticas impulsadas por el oficialismo actual.

Esteban Bullrich.webp

"La Libertad Avanza no representa al PRO para competir en las próximas elecciones legislativas" concluyó Bullrich en su mensaje, que se inscribe en un clima de tensiones crecientes dentro del espacio amarillo.

Del respaldo a Milei a una crítica abierta

Bullrich había expresado apoyo a Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023, afirmando que “la alternativa es una sola” frente a Sergio Massa en la segunda vuelta. Además, valoró aspectos de la gestión libertaria durante el primer año de gobierno y fue invitado al Pacto de Mayo, donde recibió un reconocimiento público por su compromiso pese a su enfermedad.

Durante ese acto, Bullrich destacó la necesidad de "la unión de todos los argentinos y de consensos" para avanzar como país, en una posición que buscaba tender puentes más que marcar diferencias. Sin embargo, la decisión del PRO de formalizar una alianza con LLA parece haber marcado un punto de inflexión.

El exsenador preside una fundación dedicada a asistir a familias afectadas por la ELA, enfermedad que lo llevó a renunciar a su banca en el Senado. Desde entonces, mantivo perfil bajo, con intervenciones puntuales en debates de relevancia nacional.

Vidal también se desmarcó del acuerdo con los libertarios

María Eugenia Vidal fue otra de las voces críticas dentro del PRO tras el acuerdo con el partido de Milei. "Creo que el acuerdo con La Libertad Avanza es malo para el PRO, malo para la gente y malo para el país", sostuvo la exgobernadora bonaerense.

En declaraciones recientes, enfatizó: "Hace falta una oposición constructiva. Mientras el kirchnerismo sea la segunda fuerza, no hay progreso". Para Vidal, el PRO debe mantener una identidad propia, capaz de respaldar decisiones correctas del Ejecutivo sin perder su rol crítico.

"Estoy segura de que en muchas provincias del país el PRO va a poder mostrar esa alternativa de oposición constructiva", agregó, y advirtió que el partido no puede limitarse a una estrategia de confrontación. "Además de la motosierra, hay que tener una pala en la mano," sintetizó en referencia a la necesidad de construir políticas públicas efectivas.

"Hay muchas cosas para hacer para que la Argentina salga adelante," concluyó Vidal, dejando en claro su desacuerdo con el rumbo que ha tomado su espacio político.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
Milei ya eligió a sus voceros para defender el modelo en la campaña electoral: ¿qué les pidió a los diputados que cenaron en Olivos?
Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre
La Justicia Electoral impulsa el "compromiso ético digital" para evitar desinformación y fake news en redes sociales

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar