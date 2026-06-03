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Patricia Bullrich
Ni Una Menos
EN MEDIO DE LA MOVILIZACIÓN

Bullrich cuestionó la organización de la marcha de Ni Una Menos y habló del "partido feminista"

La senadora criticó al movimiento feminista durante una nueva movilización frente al Congreso. Además, defendió las políticas del Gobierno y se refirió por primera vez al femicidio de Agostina Vega.

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La funcionaria sostuvo que las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei permitieron reducir los femicidios. (Foto. archivo)

La funcionaria sostuvo que las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei permitieron reducir los femicidios. (Foto. archivo)

Patricia Bullrich cuestionó este miércoles la movilización de Ni Una Menos, defendió la gestión del Gobierno nacional en materia de seguridad y se refirió por primera vez al femicidio de Agostina Vega. Lo hizo a través de una extensa publicación en su cuenta de la red social X, mientras miles de personas se concentraban frente al Congreso en una nueva jornada de reclamo contra la violencia de género.

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La funcionaria sostuvo que las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei permitieron reducir los femicidios y apuntó contra sectores del movimiento feminista, a los que acusó de priorizar la visibilidad pública por encima de los resultados.

El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, expresó al inicio de su mensaje.

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La funcionaria sostuvo que las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei permitieron reducir los femicidios. (Foto: archivo)

La funcionaria sostuvo que las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei permitieron reducir los femicidios. (Foto: archivo)

Luego aseguró que, desde el inicio de la actual gestión, se registró una baja del 25% en los femicidios y destacó medidas vinculadas al sistema penitenciario y al Registro de ADN para Violadores.

Su análisis de la gestión de Javier Milei

“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores. Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, afirmó.

En la misma publicación, Bullrich defendió el enfoque del Gobierno frente a los delitos sexuales y los hechos de violencia contra las mujeres.

“Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”, señaló.

Más adelante, cuestionó directamente a quienes participaron de la movilización.

Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, manifestó.

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Su palabra sobre el femicidio de Agostina Vega

La funcionaria también dedicó un tramo de su mensaje al caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, causa por la que permanece detenido Claudio Barrelier.

En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Javier Milei replicó el mensaje en su cuenta de X y acompañó la publicación con una sola palabra: “MASTERCLASS”.

Las declaraciones de Bullrich se produjeron en medio de diferencias internas dentro del oficialismo por el tratamiento del pliego de la jueza Michelli. Horas después de mantener una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la funcionaria difundió el comunicado.

Bullrich y Karina Milei Micheli Senado
Bullrich fue recibida por Karina Milei en el despacho que usa la secretaria General de Presidencia en el primer piso de la Casa Rosada. (Foto: X @PatoBullrich)

Bullrich fue recibida por Karina Milei en el despacho que usa la secretaria General de Presidencia en el primer piso de la Casa Rosada. (Foto: X @PatoBullrich)

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