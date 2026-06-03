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Por primera vez, Milei se refirió al retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli

El Presidente compartió una publicación de un jurista que explicaba que el nombramiento de los magistrados es potestad constitucional del Ejecutivo.

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Milei respaldó la posibilidad de retirar el pliego de Michelli

Milei respaldó la posibilidad de retirar el pliego de Michelli, con un posteo en redes sociales. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la polémica decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Lo hizo luego de las diferencia que marcó con el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, que respalda la postulación.

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El Presidente y el ministro de Economía participan del cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. (Foto: IAEF)

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió la publicación de un reconocido jurista que defendió la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para retirar una postulación judicial antes de que sea aprobada definitivamente por el Senado.

Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, sostuvo la publicación que Milei replicó en X.

El mensaje pertenece a Ricardo Manuel Rojas, ex juez federal y ex secretario de la Corte Suprema de Justicia, quien además fue mencionado en distintas oportunidades como una de las figuras cercanas al espacio libertario.

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El pliego de la jueza Michelli ya había avanzado en el Senado y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Pero Milei tendría decidido retirar la postulación el próximo jueves por el parentesco que guarda la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Según el oficialismo, eso generaría un "conflicto de intereses".

Patricia Bullrich marcó diferencias con Milei

La senadora Patricia Bullrich expresó públicamente su desacuerdo y anticipó que no acompañaría la postura del Gobierno en la Cámara alta. La exministra de Seguridad fundamentó su posición en una objeción de conciencia, al considerar que la medida contradecía sus convicciones personales.

Jueza
María Verónica Michelli. (Foto: archivo)

María Verónica Michelli. (Foto: archivo)

Posteriormente trascendió que Bullrich mantuvo una conversación privada con Javier Milei, en la que incluso puso a disposición su renuncia como jefa del bloque oficialista en el Senado. Sin embargo, el Presidente rechazó esa posibilidad y buscó contener la situación.

Pese a ello, la postura de Bullrich encontró eco en otros legisladores cercanos al oficialismo. Entre quienes manifestaron reparos a la decisión figuran dirigentes provenientes del PRO, como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

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Un dictamen del Senado de la Nación, con múltiples firmas de senadores, oficializa la aprobación para la designación de María Verónica Michelli como jueza federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Un dictamen del Senado de la Nación, con múltiples firmas de senadores, oficializa la aprobación para la designación de María Verónica Michelli como jueza federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Qué puede pasar ahora con el pliego de Michelli

Más allá de los intentos por cerrar la polémica, el futuro de la candidatura de Verónica Michelli sigue siendo incierto. Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, el Senado resolvió dar ingreso formal al pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego, aunque el tratamiento definitivo fue postergado para la próxima semana.

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