Por primera vez, Milei se refirió al retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli

Embed Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal. — ricardo manuel rojas (@rmrojas58) June 3, 2026

El pliego de la jueza Michelli ya había avanzado en el Senado y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Pero Milei tendría decidido retirar la postulación el próximo jueves por el parentesco que guarda la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Según el oficialismo, eso generaría un "conflicto de intereses".

Patricia Bullrich marcó diferencias con Milei

La senadora Patricia Bullrich expresó públicamente su desacuerdo y anticipó que no acompañaría la postura del Gobierno en la Cámara alta. La exministra de Seguridad fundamentó su posición en una objeción de conciencia, al considerar que la medida contradecía sus convicciones personales.

Jueza María Verónica Michelli. (Foto: archivo)

Posteriormente trascendió que Bullrich mantuvo una conversación privada con Javier Milei, en la que incluso puso a disposición su renuncia como jefa del bloque oficialista en el Senado. Sin embargo, el Presidente rechazó esa posibilidad y buscó contener la situación.

Pese a ello, la postura de Bullrich encontró eco en otros legisladores cercanos al oficialismo. Entre quienes manifestaron reparos a la decisión figuran dirigentes provenientes del PRO, como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

JUWUZXX4EBD7RH5PY3IXD7PNX4 Un dictamen del Senado de la Nación, con múltiples firmas de senadores, oficializa la aprobación para la designación de María Verónica Michelli como jueza federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Qué puede pasar ahora con el pliego de Michelli

Más allá de los intentos por cerrar la polémica, el futuro de la candidatura de Verónica Michelli sigue siendo incierto. Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, el Senado resolvió dar ingreso formal al pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego, aunque el tratamiento definitivo fue postergado para la próxima semana.