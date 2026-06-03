Milei y Trump destraban el acuerdo de aranceles recíprocos y el Presidente confirmó su viaje a EE.UU.

El estado de las negociaciones y lo que falta de la letra chica

canciller Pablo Quirno con el secretario de EEUU. Creer

El objetivo de Trump por restablecer los aranceles que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales, llevó al gobierno norteamericano a anunciar medidas contra aquellas naciones que permitan importaciones de países que usan trabajo forzado.

La Secretaría de Comercio de Estados Unidos hizo el anuncio luego de una investigación sobre los mecanismos de producción de más de 60 países y como impactan en la economía norteamericana.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, la USTR busca beneficiar con un 10% de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de Argentina, Canadá, Ecuador, la Unión Europea (UE), Indonesia, México, Pakistán, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia, Taiwán y el Reino Unido.

Al mismo tiempo, dejaría afuera de esa política a los restantes 45 países que fueron objeto de la investigación, a los que se les aplicaría el 12,5% por no aplicar políticas restrictivas que pretende Trump.

En este grupo figuran Argelia, Angola, Australia, Bahamas, Baréin, Brasil, Chile, China, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, Filipinas, Guyana, Honduras, Hong Kong, la India, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

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"La omisión por parte de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto genera una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad“, declaró Greer al explicar el anuncio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USTradeRep/status/2062003801192583503?s=20&partner=&hide_thread=false For nearly a century, the United States has prohibited the importation of goods made with forced labor. It is time for our trading partners to follow suit.



Today, Ambassador Greer determined that the acts, policies, and practices of 60 economies related to the failure to… pic.twitter.com/JWyRCDyXHL — United States Trade Representative (@USTradeRep) June 3, 2026

Las medidas de prohibición de importaciones que pide Trump a Milei

En ese marco, desde el gobierno argentino confirmaron que se evalúa tomar medidas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

El 7 de julio habría una audiencia en Estados Unidos para redefinir los aranceles recíprocos del 10% y Argentina está en esa lista de beneficiarios. Esa fecha coincidirá con la visita número 18 de Milei a ese país.

El equipo de negociadores argentinos que viajó a Washington el mes pasado para destrabar el acuerdo estuvo integrado por el cónsul en San Pablo y jefe negociador del acuerdo con Estados Unidos, Luis Kreckler.

El equipo de funcionarios argentinos que mantuvo un encuentro hace 10 días con representantes del USTR se completó con Pablo Lavigne, secretario de Comercio del Ministerio de Economía, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde el Gobierno expresaron que resta definir los productos argentinos y norteamericanos que serán incluidos en el listado final del acuerdo.

El procedimiento para que el acuerdo entre en vigencia, primero tiene que ser publicado por la administración Trump y debe estar abierto a comentarios. En tanto, se hará definitivo 30 días más tarde, por lo que según admiten en el gobierno argentino, "no va a empezar a regir antes de agosto".