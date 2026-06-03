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Milei y Trump destraban el acuerdo de aranceles recíprocos y el Presidente confirmó su viaje a EE.UU.

El Presidente analiza adoptar medidas que plantea la Casa Blanca con el objetivo de agilizar el entendimiento entre ambos países. A su vez, el mandatario argentino confirmó su viaje a Washington.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei buusca destrabar el acuerdo de aranceles recíprocos con Donald Trump y asistirá a los  festejos por el Día de la Independencia norteamericana el 4 de julio en Washington. Podría haber anuncios. Foto: Archivo.

Javier Milei buusca destrabar el acuerdo de aranceles recíprocos con Donald Trump y asistirá a los  festejos por el Día de la Independencia norteamericana el 4 de julio en Washington. Podría haber anuncios. Foto: Archivo.

Mientras avanzan las negociaciones para poner en marcha el acuerdo comercial con aranceles recíprocos del 10% entre Argentina y Estados Unidos, el presidente Javier Milei analiza tomar medidas como pide Donald Trump. Específicamente, se trata de prohibir importaciones de países que utilizan trabajo forzado y, de ese modo, sortear el freno que había impuesto la Corte Suprema norteamericana a la política arancelaria de la Casa Blanca.

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En tanto, según confirmó una fuente del Gobierno a A24.com, Milei fue invitado personalmente por Trump a participar de los festejos por el 250° Aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Ambos presidentes estarán juntos en Washington el 4 de julio, donde no se descarta que hagan un anuncio.

El entendimiento fue firmado por el canciller Pablo Quirno y el secretario de Comercio, Jamieson Greer. Sin embargo, no fue enviado aún al Congreso argentino para su ratificación porque un fallo de la Corte Suprema estadounidense lo declaró "inconstitucional". Según la Justicia, Trump se extralimitó en sus facultades impositivas al imponer altos aranceles según la conveniencia geopolítica, a pesar de que en Estados unidos, como sucede en Argentina, ese tipo de medidas tienen que ser ratificadas por el Parlamento.

El estado de las negociaciones y lo que falta de la letra chica

canciller Pablo Quirno con el secretario de EEUU. Creer

El objetivo de Trump por restablecer los aranceles que impuso durante su primer año de mandato, antes de que fueran declarados inconstitucionales, llevó al gobierno norteamericano a anunciar medidas contra aquellas naciones que permitan importaciones de países que usan trabajo forzado.

La Secretaría de Comercio de Estados Unidos hizo el anuncio luego de una investigación sobre los mecanismos de producción de más de 60 países y como impactan en la economía norteamericana.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, la USTR busca beneficiar con un 10% de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de Argentina, Canadá, Ecuador, la Unión Europea (UE), Indonesia, México, Pakistán, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia, Taiwán y el Reino Unido.

Al mismo tiempo, dejaría afuera de esa política a los restantes 45 países que fueron objeto de la investigación, a los que se les aplicaría el 12,5% por no aplicar políticas restrictivas que pretende Trump.

En este grupo figuran Argelia, Angola, Australia, Bahamas, Baréin, Brasil, Chile, China, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, Filipinas, Guyana, Honduras, Hong Kong, la India, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

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"La omisión por parte de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto genera una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad“, declaró Greer al explicar el anuncio.

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Las medidas de prohibición de importaciones que pide Trump a Milei

En ese marco, desde el gobierno argentino confirmaron que se evalúa tomar medidas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

El 7 de julio habría una audiencia en Estados Unidos para redefinir los aranceles recíprocos del 10% y Argentina está en esa lista de beneficiarios. Esa fecha coincidirá con la visita número 18 de Milei a ese país.

El equipo de negociadores argentinos que viajó a Washington el mes pasado para destrabar el acuerdo estuvo integrado por el cónsul en San Pablo y jefe negociador del acuerdo con Estados Unidos, Luis Kreckler.

El equipo de funcionarios argentinos que mantuvo un encuentro hace 10 días con representantes del USTR se completó con Pablo Lavigne, secretario de Comercio del Ministerio de Economía, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde el Gobierno expresaron que resta definir los productos argentinos y norteamericanos que serán incluidos en el listado final del acuerdo.

El procedimiento para que el acuerdo entre en vigencia, primero tiene que ser publicado por la administración Trump y debe estar abierto a comentarios. En tanto, se hará definitivo 30 días más tarde, por lo que según admiten en el gobierno argentino, "no va a empezar a regir antes de agosto".

Stella Gárnica
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