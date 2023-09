La exjueza Ana María Figueroa criticó a la Corte Suprema por su destitución: "No tuve ningún derecho a defensa"

"A mí se me adjudicó de ser de Justicia Legítima, de atrincherarme, ser jueza de Cristina, todo lo que el diario quería usar para descalificar. Da risa y preocupación que digan que me atrincheré", cuestionó.

Además denunció un componente "machista" en la decisión: "La guerra que me hicieron ciertos medios de comunicación masivos tuvo que ver con una cuestión de género, a un hombre no se hubieran animado a hacer lo que me hicieron a mí".

"Soy una mujer independiente, autodeterminada, fuerte, no cedo cuando creo que estoy en la posición correcta y esto tiene una connotación tremenda de género que también se lo achaco a la Corte, es la única Corte de las tres Américas que no tiene ninguna mujer dentro de su conformación. Es una Corte absolutamente machista, que es muy grave", dijo.

"Es algo insólito y no es fácil explicarlo. Pienso que cuando cumplí los años, como corresponde le informé al Consejo de la Magistratura que ese 9 de agosto cumplía 75 años y el estado en el que estaba el trámite parlamentario, que el Presidente había remitido el pliego para un nuevo acuerdo", explicó.

"Tengo acá la lista de mis colegas que han tenido el beneficio de que cumplieron los 75 años y no los destituyeron en el momento, no es responsabilidad de los jueces sino que marco el trámite desigual", destacó.