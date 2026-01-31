La Iglesia pidió un "abordaje integral" ante la delincuencia juvenil y cuestionó la baja de la edad de imputabilidad

Embed « , , »#Mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina sobre la .#Comunicación #CEA pic.twitter.com/juojiMRfQw — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) January 31, 2026

Propuesta de un régimen penal juvenil con mirada humana

Entre las conclusiones, la Iglesia subrayó la necesidad de un régimen penal juvenil y adolescente con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza. “Desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, remarcaron, al tiempo que llamaron a fortalecer políticas educativas y comunitarias que “construyan futuro” y eviten profundizar divisiones.

“Reafirmamos que la verdadera prevención nace del cuidado compartido: familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes”, concluye el comunicado.

monsenor-colombo-presidente-de-la-conferencia-episcopal-argentina-durante-su-visita-al-papa-leon-xiv-foto-conferencia-episcopal-argentina-KY4P5GQ4LFBZNAL6BYKYADQRHU Monseñor Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, durante su visita al Papa León XIV. (Foto: Conferencia Episcopal Argentina).

Cruce político por la baja de la imputabilidad

El pronunciamiento de la Iglesia se conoció en un contexto de fuerte cruce político. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por rechazar la baja de la edad de imputabilidad.

“Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, escribió Bullrich en redes sociales, luego de que Kicillof afirmara que bajar la edad no es una solución de fondo. Y añadió: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad?”.