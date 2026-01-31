La Iglesia pidió un "abordaje integral" ante la delincuencia juvenil y cuestionó la baja de la edad de imputabilidad
La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que critica que se ponga el foco exclusivamente en la pena sobre los menores.
En medio del debate por el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó un abordaje integral de la delincuencia juvenil. En un comunicado, advirtió sobre los límites de una discusión centrada exclusivamente en el castigo penal.
El planteo fue difundido en un comunicado titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, en el que la Iglesia cuestiona que la respuesta del Estado se reduzca a endurecer penas. “Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”, señala el texto.
El documento, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, sostiene que poner el foco casi exclusivamente en la sanción deja en segundo plano “lo realmente necesario: prevenir, educar y acompañar”. En la misma línea, advierte que una discusión limitada a la edad de los menores “simplifica una realidad mucho más compleja” que interpela a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
La Conferencia Episcopal recordó además un comunicado publicado en marzo de 2025, donde ya había planteado interrogantes sobre la implementación de una eventual reforma: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Qué dispositivos existen en las provincias para alojarlos? ¿Qué alternativas reales tenemos para educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, cuestionaron.
Propuesta de un régimen penal juvenil con mirada humana
Entre las conclusiones, la Iglesia subrayó la necesidad de un régimen penal juvenil y adolescente con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza. “Desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, remarcaron, al tiempo que llamaron a fortalecer políticas educativas y comunitarias que “construyan futuro” y eviten profundizar divisiones.
“Reafirmamos que la verdadera prevención nace del cuidado compartido: familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes”, concluye el comunicado.
Cruce político por la baja de la imputabilidad
El pronunciamiento de la Iglesia se conoció en un contexto de fuerte cruce político. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por rechazar la baja de la edad de imputabilidad.
“Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, escribió Bullrich en redes sociales, luego de que Kicillof afirmara que bajar la edad no es una solución de fondo. Y añadió: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad?”.