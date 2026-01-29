Patricia Bullrich defendió el proyecto de la baja de imputabilidad: "Muchos políticos no se animan"

Embed

Sobre los cambios que quiere introducir el Ejecutivo en el proyecto que busca tratar en sesiones extraordinarias, Bullrich afirmó: "El tema de la edad está contemplado en el proyecto que el Ejecutivo ha mandado. Mandó un proyecto con 13 años pero luego tiene un recurso que es que si cometiste un delito o un asesinato con menos de 13, no sos imputable penalmente vas a tener una atención, un fiscal te va a atender y vas a tener un tratamiento. No es que se lo llevan los padres a la casa, como ahora".

Bullrich cuestionó la seguridad en la provincia de Buenos Aires

En tanto, la senadora cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien cuestionó la baja de la imputabilidad al afirmar que “eso no soluciona el problema”. Por lo que Bullrich le retrucó: “No dice lo que piensa, sino que mantiene la línea del gobernador”.

“La adolescencia se ha adelantado, esto le puede pasar a cualquiera”, comentó la legisladora y remarcó: “Votando esta ley las fuerzas de seguridad van a tener una herramienta más para detener a los menores ya además la ley genera distintos tipos de sanciones para que esos jóvenes no sigan con su carrera delictiva”.

Embed

Además, la senadora aclaró: “La decisión del orden tiene consecuencias, pero la mayoría de la gente quiere el orden. Alejandra Monteoliva sé cómo piensa y sigue el mismo plan que teníamos, una sociedad en la que el que las hace las paga, en la que además bajamos los homicidios a los niveles más bajos de la historia”.

En tanto aclaró: “También tenemos un protocolo antibloqueo en las empresas y el nuevo proyecto de ley laboral indica que las asambleas no la van a poder hacer más en un horario de trabajo y exigimos presencialidad en muchas materias, ya nos reunimos con 44 bloques. Sale seguro”.