Política
Patricia Bullrich
Congreso
Gobierno

Patricia Bullrich defendió el proyecto de la baja de imputabilidad: "Muchos políticos no se animan"

La senadora de LLA anticipó lo que será el debate en el Congreso de una nueva ley penal juvenil. “Hace más de 20 años que la presenté", reconoció la ex ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich defendió el proyecto de la baja de imputabilidad:. 

La senadora Patricia Bullrich afirmó este jueves que "muchos políticos no se animan a dar los pasos que hay que dar" en materia de legislación penal juvenil y se refirió al caso de Jeremías Monzón, en cuyo asesinato están involucrados tres menores de edad. “Un chico que mata vuelve a su casa como si no pasara nada”, reflexiona la ex ministra de Seguridad.

Leé también Bullrich negocia con bloques de la oposición cambios en el proyecto de reforma laboral
Patricia Bullrich encabeza esta  semana reuniones con senadores de la oposición para buscar acuerdos por la reforma laboral. Foto: Archivo Senado.

La jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta recibirá mañana a la madre de Jeremías Monzón mientras busca llevar al Congreso la reforma del régimen penal juvenil, con una baja en la edad de imputabilidad.

"Mañana va a venir al Senado, la verdad es que es un hecho más de tantos", indicó la mandataria en diálogo con A24 y remarcó: "Tantos años que venimos luchando por una ley penal juvenil. Yo presenté el proyecto hace más de 20 años".

"Muchos políticos no se animan a dar los pasos que hay que dar", reclamó al apuntar a la oposición, en especial, al kirchnerismo que se opone al cambio en el régimen penal.

Embed

Sobre los cambios que quiere introducir el Ejecutivo en el proyecto que busca tratar en sesiones extraordinarias, Bullrich afirmó: "El tema de la edad está contemplado en el proyecto que el Ejecutivo ha mandado. Mandó un proyecto con 13 años pero luego tiene un recurso que es que si cometiste un delito o un asesinato con menos de 13, no sos imputable penalmente vas a tener una atención, un fiscal te va a atender y vas a tener un tratamiento. No es que se lo llevan los padres a la casa, como ahora".

Bullrich cuestionó la seguridad en la provincia de Buenos Aires

En tanto, la senadora cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien cuestionó la baja de la imputabilidad al afirmar que “eso no soluciona el problema”. Por lo que Bullrich le retrucó: “No dice lo que piensa, sino que mantiene la línea del gobernador”.

La adolescencia se ha adelantado, esto le puede pasar a cualquiera”, comentó la legisladora y remarcó: “Votando esta ley las fuerzas de seguridad van a tener una herramienta más para detener a los menores ya además la ley genera distintos tipos de sanciones para que esos jóvenes no sigan con su carrera delictiva”.

Embed

Además, la senadora aclaró: “La decisión del orden tiene consecuencias, pero la mayoría de la gente quiere el orden. Alejandra Monteoliva sé cómo piensa y sigue el mismo plan que teníamos, una sociedad en la que el que las hace las paga, en la que además bajamos los homicidios a los niveles más bajos de la historia”.

En tanto aclaró: “También tenemos un protocolo antibloqueo en las empresas y el nuevo proyecto de ley laboral indica que las asambleas no la van a poder hacer más en un horario de trabajo y exigimos presencialidad en muchas materias, ya nos reunimos con 44 bloques. Sale seguro”.

