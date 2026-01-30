Debate por la baja en la edad de imputabilidad: Bullrich cruzó a Kicillof y lo acusó de estar "del lado de los delincuentes"

La respuesta de Bullrich

Ante la publicación del gobernador, la ex ministra de Seguridad que impulsa el proyecto de ley del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, compartió: "No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes".

"¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?", instó la senadora que hoy al mediodía se entrevistó en el Congreso con Romina, la madre de Jeremías Monzón, el joven santafesino que fue asesinado por tres menores.

La legisladora también chicaneó al gobernador por tener bloqueados los comentarios en la publicación: "Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos".

El recibimiento de Bullrich a la madre de Jeremías

Después del encuentro con la madre de Jeremías Monzón, la ministra compartió en sus redes sociales una foto donde se la ve abrazada a la mujer. "Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago", confió Bullrich.

Bullrich

"Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia queda destruida para siempre", enfatizó y planteó que los menores de edad "se llevan una vida a sangre fría y sin consecuencias solo por su edad".

Además, aseguró que su postura "no es política" sino "estar del lado de los que sufren y decir basta de una vez".

Qué dijo la madre de Jeremías después de reunirse con Bullrich

Romina, la madre de Jeremías Monzón agradeció hoy a la senadora Patricia Bullrich por haberla recibido en la Cámara alta y respaldó el proyecto de ley que impulsa la legisladora para bajar la ley de imputabilidad. La mujer detalló que el proyecto tendrá el nombre de su hijo.

En diálogo con el móvil de A24 en Congreso, Romina evaluó que de haberse sancionado una normativa como la que impulsa Bullrich "los asesinos hubieran estado presos y no estarían libres en sus casas como están ahora".

"Me dijo que lo íbamos a lograr, que lo iban a plantear en el Senado y que tenemos su total apoyo. Esto no va a beneficiar a Jere lamentablemente porque la ley no es retroactiva pero sí va a ayudar al resto de los argentinos y de las víctimas", reflexionó.

Sobre el encuentro con Bullrich, remarcó que se fue con "bastante esperanza porque ahora genuinamente van a discutirlo". "La esperanza está en que la muerte de Jere no fue en vano, que podemos seguir luchando para que no les pase a otras familias", confió.