La (in)definición de Magario en la Legislatura bonaerense reabrió la interna del peronismo

Además, le remarcaron: “Para asumir su banca de diputada, usted debería presentar previamente su licencia al cargo de vicegobernadora”.

Por otro lado, hubo un reproche por entrar en conocimiento "por lo medios de comunicación" de su voluntad de solicitar licencia a su banca y resaltaron que "en caso de que dicha intención fuera cierta, sería imprescindible que la presente formalmente ante esta Honorable Cámara”.

Consultado por este medio sobre la importancia de las sesiones en las que Magario se está ausentando en ambas cámaras, esas mismas fuentes señalaron que "todo voto vale". Y agregaron: "No se define si jura no jura y tampoco se definen las autoridades. Un combo".

Es que la otra cuestión que molesta es que la semana pasada no hubo acuerdo en el Senado en las filas del peronismo para definir la vicepresidencia primera de ese cuerpo y si Magario asume en Diputados, el que queda al frente de la Cámara alta, al menos hasta marzo, es Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad.

Sin embargo, no todo el peronismo se muestra con la misma postura. Fuentes cercanas al Frente Renovador (FR) en la Legislatura bonaerense remarcaron que "la asunción no es cuestión de estado para el Movimiento Derechos al Futuro (MdF), ni para La Cámpora, ni para el FR".

En esa línea, matizaron que Magario "tiene que decidir lo que quiere hacer y lo que quiera hacer es una decisión personal y política de su espacio".

Consultados sobre la eventual pérdida de su banca en las próximas sesiones, enfatizaron "hasta el año que viene no va hacer falta su voto porque no hay nada sensible" y remarcaron que "todo lo picante salió en la presidencia de Alexis Guerrera" en referencia a la sanción del Financiamiento, el Presupuesto 2026 y la ley Fiscal.

De todas maneras, a las 16 de este martes en la Cámara de Diputados habrá una sesión extraordinaria donde podría haber alguna definición respecto a Magario.