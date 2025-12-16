En vivo Radio La Red
SE ESPERAN DEFINICIONES

La (in)definición de Magario en la Legislatura bonaerense reabrió la interna del peronismo

Un grupo de legisladores del bloque peronista le envió una carta a la vicegobernadora para que defina si asumirá su banca en Diputados o pedirá licencia.

La (in)definición de Magario en la Legislatura bonaerense reabrió la interna del peronismo

La definición de Verónica Magario sobre su continuidad o no en el cargo de vicegobernadora o su asunción como diputada en la Legislatura bonaerense vuelve a tensionar la interna dentro de Fuerza Patria. Un grupo de diputados le reclamó a la funcionaria cuya indefinición representa una "diputada menos al bloque de Fuerza Patria" en el recinto.

La vicegobernadora, y por lo tanto, también titular del Senado bonaerense todavía no juró su banca como diputada, cargo al que accedió como primera candidata por la Tercera Sección en las elecciones de septiembre pasado.

Si decide seguir como vicegobernadora, deberá asumir primero como diputada y luego pedir licencia, lo que habilitaría el ingreso de quien la sigue en la lista, Silvina Nardini. Otra posibilidad es que renuncie a esa banca. La tercera opción es que asuma y ejerza como diputada en la Cámara baja, un escenario que hoy aparece como poco probable.

Según pudo saber A24.com ante la indefinición de Magario, un grupo de diputados del bloque de Fuerza Patria le envió una carta formalmente para advertirle que “su ausencia mantiene momentáneamente con un diputado o diputada menos al bloque de Fuerza Patria, espacio por el que ha sido elegida”.

Además, le remarcaron: “Para asumir su banca de diputada, usted debería presentar previamente su licencia al cargo de vicegobernadora”.

Por otro lado, hubo un reproche por entrar en conocimiento "por lo medios de comunicación" de su voluntad de solicitar licencia a su banca y resaltaron que "en caso de que dicha intención fuera cierta, sería imprescindible que la presente formalmente ante esta Honorable Cámara”.

Consultado por este medio sobre la importancia de las sesiones en las que Magario se está ausentando en ambas cámaras, esas mismas fuentes señalaron que "todo voto vale". Y agregaron: "No se define si jura no jura y tampoco se definen las autoridades. Un combo".

Es que la otra cuestión que molesta es que la semana pasada no hubo acuerdo en el Senado en las filas del peronismo para definir la vicepresidencia primera de ese cuerpo y si Magario asume en Diputados, el que queda al frente de la Cámara alta, al menos hasta marzo, es Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad.

Sin embargo, no todo el peronismo se muestra con la misma postura. Fuentes cercanas al Frente Renovador (FR) en la Legislatura bonaerense remarcaron que "la asunción no es cuestión de estado para el Movimiento Derechos al Futuro (MdF), ni para La Cámpora, ni para el FR".

En esa línea, matizaron que Magario "tiene que decidir lo que quiere hacer y lo que quiera hacer es una decisión personal y política de su espacio".

Consultados sobre la eventual pérdida de su banca en las próximas sesiones, enfatizaron "hasta el año que viene no va hacer falta su voto porque no hay nada sensible" y remarcaron que "todo lo picante salió en la presidencia de Alexis Guerrera" en referencia a la sanción del Financiamiento, el Presupuesto 2026 y la ley Fiscal.

De todas maneras, a las 16 de este martes en la Cámara de Diputados habrá una sesión extraordinaria donde podría haber alguna definición respecto a Magario.

