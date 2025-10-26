Lowrdez Fernández confirmó una noticia que todos esperaban con un mensaje desafiante

Embed

Qué dijo Lissa Vera sobre el ataque de Lowrdez Fernández



Después de que Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, compartiera este sábado en sus redes sociales un fuerte testimonio sobre la difícil situación de la que logró salir, su compañera Lissa Vera no tardó en reaccionar con una respuesta directa y sin filtros.

Durante su participación en el programa Indomables, emitido por C5N, Lissa lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Si me está peleando, es porque la estúpida no está bien. No esperaba menos".

A pesar de la contundencia de sus palabras, la cantante aclaró que no se siente aludida por el mensaje críptico que publicó Lowrdez, aunque reconoce que su amiga "está enojada" con ella. "Mi misión se cumplió, ella está bien", afirmó la artista, que forma parte del grupo pop desde su creación en 2001.

En medio de la preocupación que generó el caso, Lissa también expresó su miedo por las posibles reacciones de Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez. "Me da miedo ese hombre que mostró esa agrevisidad delante de cámaras, imaginate cruzártelo en la calle y que te odia porque lo denunciaste", confesó.

Además, reveló que el entorno de Lowrdez estaba al tanto de lo que ocurría y compartió un dato alarmante: "Las amigas de Lowrdez tenían conocimiento de todo esto" y agregó que "a una que está ahí en la foto" que publicó la cantante "este tipo le rompió todo el auto". Para cerrar, lanzó una reflexión sobre el comportamiento del hombre: "A este hombre no le gusta perder el control de las cosas, si no puede controlarte va a intentar destruirte".