La oposición criticó el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja: "El Gobierno exprime al campo"

Señaló, además, que Argentina "necesita trabajo y divisas" y que por ende las regulaciones que el Gobierno podría tomar con el objetivo de recaudar más y desacoplar precios ante un contexto de aumento notable del precio de los commodities sería perjudicial para los intereses del país.

La ex gobernadora bonaerense dio como un hecho que el Gobierno ya tomó la determinación de subir retenciones, aunque en realidad aún se trate de versiones, más o menos fundadas.

"El gobierno: cerremos las exportaciones y aumentemos los impuestos", escribió en la red social.

Patricia Bullrich: "El Gobierno exprime al campo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se sumó a las críticas por la disposición del oficialismo. “El Gobierno exprime al campo”, sostuvo.

A través de la red social Twitter, Bullrich manifestó: “El Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de retenciones. Ahora sí queda claro que la autorización del crédito con el FMI no produce aumento de impuestos, ¡porque aún no existe! Los aumenta #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. ¡Vamos a luchar en todos los frentes! ¡No al impuesto!”.

Horacio Rodríguez Larreta: "No se le puede caer a quienes se esfuerzan cada vez que el Gobierno se queda sin plata"

Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también fue otro de los referentes de JXC que cuestionó la medida.: “Ni impuestos, ni cepos, cumplir la palabra”.

A través de hilo en la red social Twitter, el funcionario recordó que el oficialismo “había prometido no hacer nada de esto” y que, con su reciente actuación, no hicieron más que volver a demostrar que “su palabra no tiene valor”.

“Estamos en un contexto económico muy delicado en el que necesitamos inversión, exportaciones, trabajo y que quienes apuestan al país tengan la previsibilidad necesaria para desarrollar sus negocios. Esta medida va precisamente en contra de cada una de esas cosas”, señaló y completó “no se le puede caer a quienes se esfuerzan cada vez que el Gobierno se queda sin plata por sus malas decisiones”.

Bajo la misma línea, el también legislador y exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli compartió la imagen de un mapa en el que la Argentina se encuentra resaltada en color rojo. Junto a la ilustración, detalló: “En rojo, países que dependen del campo pero matan de impuestos a los que lo laburan y producen”.

Suspenden exportaciones de harina y aceite de soja

El Gobierno nacional decidió suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de la oleaginosa, según informó la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

La subsecretaria, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, comunicó este domingo al sector exportador que “a partir de la fecha y hasta nuevo aviso el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que involucre las exportaciones de las siguientes posiciones arancelarias quedará suspendido a todos sus efectos”.

Los productos identificados con las posiciones arancelarias NCM 1507-10-00 y NCM 1507-90-19 (aceite de soja a granel y en tambores de 200 litros) y NCM 2304-00-10, (Pellets" y Harina de soja, "Pellets", de harina de extracción y "Pellets", harina de tortas) NCM 2304-00-90, (Residuos y desperdicios de la industria alimentaria, alimentos para animales. Pasteles y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, molidos o en pellets), comprenden a las exportaciones que quedan suspendidas.

El comunicado, que lleva la firma del subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, señala que la medida fue tomada "de conformidad con los términos del artículo 18 de la resolución 2019-128" dispuesta el 14 de noviembre de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.