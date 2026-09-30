Ley de Tierras: diputados de la oposición impulsan una sesión especial para derogar el DNU 70

El presidente del bloque de UP, Germán Martínez, fue el primero en solicitar una sesión especial para tratar la derogación del DNU 70/23. "Después de 27 días de la cadena nacional del Presidente, venimos a debatir el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia de ayer", lanzó Martínez e instó a los diputados presentes a "compatibilizar ambos debates en un cronograma de comisiones, porque vamos a estar pidiendo una sesión especial para rechazar el DNU 70".

Lo siguieron con los mismos argumentos diputados como Esteban Paulón (Provincias Unidas), Romina del Plá (Frente de Izquierda), Maximiliano Ferraro (CC) y Pablo Juliano (Provincias Unidas).

La diputada Propato, por su parte, advirtió que al entrar en vigencia la derogación de la ley de tierras, puede venir cualquier persona con prepotencia económica y comprar todo el territorio argentino, "sin ninguna limitación". Además, comparó el caso con la usurpación de las islas Malvinas de parte de los británicos.

"El presidente de la Nación es el que tiene la posibilidad de demostrar que hizo un viraje de soberanía y restablecer la ley de tierras, que es lo que dijeron todos los argentinos el pasado 6 de agosto, que no quieren extranjerizar las tierras", enfatizó la diputada de UP.

En paralelo, el peronismo presentó un proyecto en el Senado para restituir la ley de Tierras.

Romina del Plá, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, adhirió a convocar una sesión especial para derogar el DNU 70 y llamó en paralelo a "una gran movilización contra el fallo de la Corte, como la que organizaciones sociales y políticas hicieron el 6 de agosto que logró tirar abajo la ley de inviolabilidad de la propiedad privada".

La diputada de izquierda pidió "que se convoque de inmediato la sesión de la Cámara para voltear inmediatamente ese decreto que habilita la extranjerización de tierras y denunció que el plan de Milei es hacerse con todo el poder para perseguir y reprimir a las organizaciones".

El diputado radical Martín Lousteau respaldó la posibilidad de que la Cámara de Diputados vuelva a discutir el DNU 70/23 y recordó que había votado en contra del decreto cuando fue tratado en el Senado.

“Es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja. Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”, afirmó.

El DNU ya había sido rechazado en el Senado en 2024, pero para darlo de baja definitivamente, hace falta la votación de ambas cámaras. El mismo contiene buena parte del esquema de desregulación económica implementado por el Gobierno y, entre otras medidas, derogó la denominada Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

Desde el Gobierno le bajan el tono a la polémica por el fallo de la Corte y analizan alternativas a la ley de tierras

Fuentes de Casa Rosada aseguraron a A24.com que no estaban al tanto de la decisión de los magistrados y dejaron la polémica en manos de la oposición: "Si quieren derogar el DNU tendrán que juntar el quorum (mitad más uno) para habilitar la sesión", dijeron fuentes de Balcarce 50.

Entre las opciones que evalúa el oficialismo se encuentra introducir modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que fue aprobado por el Senado o bien avanzar con un nuevo proyecto junto con sus aliados.

Para avanzar en esa estrategia, el oficialismo buscará acuerdos con sectores de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales, con el objetivo de garantizar el respaldo necesario para sostener el decreto.