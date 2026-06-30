Ravier despegó al Gobierno de Adorni, elogió a Santilli y habló de la "alianza" parlamentaria con el PRO

Allí, Ravier, con tono de especialista en economía, señaló que tras "más de una década de estancamiento económico", con el plan económico de Javier Milei "ahora ese estancamiento se rompió" .

Ravier remarcó que "la tendencia ciclo (que marca si una economía está en recesión o expansión), lleva 25 meses consecutivos en alza, sin un solo mes negativo desde abril de 2024", al que ubicó como el "piso de la recesión".

De todos modos, aunque sostuvo que la economía creció, admitió que "todavía faltan cosas por hacer", y evitó hacer referencia a medidas concretas para fomentar la recomposición del consumo y del poder adquisitivo.

Más tarde, ante una consulta de los periodistas acreditados en Casa Rosada, justificó la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos y combustibles. Según expresó, forma parte de la teoría del Gobierno de "liberar los precios" para alcanzar el equilibrio fiscal y avanzar hacia el crecimiento económico. Diferenció a Milei del "populismo que mantuvo atrasadas las tarifas" y ratificó que "es fundamental para este gobierno que los servicios los paguen los beneficiarios".

La Argentina atravesó más de una década de estancamiento económico en el cual la población creció pero el producto se mantuvo igual, redundando en que todos los argentinos sean cada vez un poco más pobres



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El segundo momento destacado se produjo cuando se abrió a responder a las 5 preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Ravier, ante la primera pregunta de A24.com, respondió leyendo la respuesta preparada desde los nuevos equipos de comunicación del Gobierno, con el objetivo puesto en dejar atrás el escándalo por Manuel Adorni y separar la continuidad del Gobierno de su "caso judicial".

"Manuel Adorni tomó la decisión personal de presentar su renuncia y defenderse en el ámbito judicial como un ciudadano privado. Lo hizo por cuestiones personales y la vía judicial seguirá y veremos por dónde va", respondió.

Ravier y la alianza con el PRO

Luego, el vocero resaltó el estilo que le impondrá Diego Santilli al nuevo armado del Gabinete, cargo en el que "el Colo", como lo conocen en el mundo de la política, arranca este martes con un acto de jura a las 17:30 en el Salón Blanco.

Sin embargo, en este punto, Ravier evitó hablar de un posible gobierno de coalición entre LLA y el PRO, y lo limitó a "una alianza parlamentaria".

Mencionó entre los referentes del Gobierno que tienen sus orígenes en el PRO y otros partidos aliados a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; al de Desregulación, Federico Sturzenegger; y al ahora exministro del Interior y nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, para contestar sobre la relación con el PRO.

"El PRO ha sido un aliado para las reformas y esto es clave para los cambios que hay que hacer. Santilli le agrega a este gobierno mucho valor y su protagonismo para conseguir acuerdos son claves", resumió el vocero.

Ravier admitió que La Libertad Avanza y el Gobierno decidieron retomar una estrategia más dialoguista en esta etapa porque "no tenemos mayorías en las cámaras y, por lo tanto, el PRO es un aliado clave".

También se refirió a la zigzagueante relación entre el presidente Milei y el expresidente, Mauricio Macri: "Están en sintonía y esto debe continuar", agregó, tras señalar que se deberían dejar atrás "algunas declaraciones erradas".

Nuevo logo e imagen para el vocero presidencial

En otro pasaje de la conferencia, Ravier escuchó reclamos de los periodistas acreditados por la continuidad de restricciones de circulación aplicadas por su antecesor, Manuel Adorni. Aunque quedó en analizar posibles cambios, dijo que no le parece mal que haya ciertas restricciones comparando el funcionamiento de esta salas de periodistas con la de otros países, como en la Casa Blanca de Estados Unidos.

Ravier explicó que continuará con la misma metodología de hacer anuncios de gestión y luego responder a cinco preguntas de los periodistas, por sorteo de la sala, tal como había instaurado el exjefe de Gabinete.

En su debut, mostró a todo el equipo de comunicación del Gobierno, que lo acompañó mientras se desarrollaba la conferencia. Aunque en principio se especuló con la presencia de Diego Santilli, finalmente el nuevo jefe de ministros no concurrió, ya que se esperaba que se reúna con Adorni para la transición.

En primera fila se pudo ver al nuevo secretario de comunicación de Presidencia, Fabián Fernández, pero también en otra punta de la sala al asesor presidencial, Santiago Caputo; al vocero del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Coccimaro; y al vocero de la jefa del bloque de senadores de LLA, Carlos Cortés.

También estuvo Juan Doe, director de comunicación digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta de Twitter armada por el equipo de Santiago Caputo para responder críticas del periodismo. Todos seguirán en sus cargos.