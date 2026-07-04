La Justicia federal prohibió la salida del país de Manuel Adorni, quien no podrá abandonar la Argentina sin autorización judicial, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el juez Ariel Lijo.
Continúa la investigación contra el exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir del país sin autorización previa
La Justicia federal prohibió la salida del país de Manuel Adorni, quien no podrá abandonar la Argentina sin autorización judicial, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el juez Ariel Lijo.
La decisión fue adoptada luego de un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio del exfuncionario. Si bien descartó que existiera peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la causa, solicitó que el exjefe de Gabinete deba notificar previamente cualquier salida del país para que la Justicia evalúe la pertinencia y razonabilidad de cada viaje.
Antes de que se resolviera la medida, la defensa de Manuel Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, informó al juzgado que el exvocero presidencial permanece en la Argentina y que, por el momento, no tiene previsto realizar viajes al exterior.
La investigación busca determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados por Adorni durante los últimos años. En ese marco, la Justicia analiza la evolución de su patrimonio, la adquisición de inmuebles, movimientos financieros y otra documentación vinculada a sus bienes.
En los últimos días, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes en la causa, habían solicitado la detención de Adorni o, de manera subsidiaria, que se le prohibiera salir del país y se retuviera su pasaporte. Finalmente, el juez Ariel Lijo rechazó el pedido de arresto y resolvió imponer la restricción para viajar al exterior en el marco del expediente.
El expediente también involucra a su esposa, Bettina Angeletti, y a su hermano, Francisco Adorni.
En el caso de Angeletti, la Justicia analiza su participación en el patrimonio familiar y en sociedades vinculadas al matrimonio, mientras que Francisco Adorni también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.