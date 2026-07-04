La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir del país sin autorización previa

En los últimos días, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes en la causa, habían solicitado la detención de Adorni o, de manera subsidiaria, que se le prohibiera salir del país y se retuviera su pasaporte. Finalmente, el juez Ariel Lijo rechazó el pedido de arresto y resolvió imponer la restricción para viajar al exterior en el marco del expediente.

El expediente también involucra a su esposa, Bettina Angeletti, y a su hermano, Francisco Adorni.

En el caso de Angeletti, la Justicia analiza su participación en el patrimonio familiar y en sociedades vinculadas al matrimonio, mientras que Francisco Adorni también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.