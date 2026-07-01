Adorni: nuevas declaraciones en la causa por enriquecimiento ilícito y gastos por $139 millones con tarjetas

En ese marco, Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal N°7. La funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 valuado en $2.184.999 durante agosto del año pasado y aseguró que posteriormente recibió el dinero en efectivo.

Compras de colchones y computadoras

A esa declaración se sumaron los testimonios de Gisela Kocsis y Luis Aluju, ambos empleados de la Vocería Presidencial.

Kocsis, quien se desempeñaba como secretaria privada de Adorni, reconoció una compra por $8.183.303,25 en una tienda de artículos para el hogar. Durante su declaración afirmó que quien se presentó a pagar en efectivo esos productos fue Bettina Angeletti, esposa del ex funcionario.

La testigo también relató que, aproximadamente 20 días después de aquella operación, se concretó otra compra por cerca de $400.000 en almohadas, igualmente abonada en efectivo.

Además, incorporó un nuevo elemento a la causa al señalar que en mayo de 2025 gestionó la compra de un lavavajillas y un lavarropas por alrededor de $3,1 millones destinados a la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según declaró, utilizó su propia tarjeta de crédito para concretar la operación y luego recibió el dinero en efectivo por parte del entonces funcionario.

Kocsis manifestó ante el fiscal que, entre sus tareas habituales, también realizaba gestiones personales para Adorni.

Por su parte, Luis Aluju, coordinador de Información de Gobierno y allegado al ex jefe de Gabinete, declaró sobre la adquisición de un proyector valuado en $3,6 millones. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la compra fue realizada mediante dos tarjetas de crédito a su nombre.

El funcionario sostuvo que la operación se efectuó utilizando la cuenta de usuario de Adorni y señaló que el producto habría sido entregado en un departamento ubicado sobre la calle Asamblea. Sin embargo, para los investigadores, tanto esa compra como otras operaciones relevadas tenían como destino equipar la vivienda del ex funcionario en Indio Cuá.

Las declaraciones del contratista

Las actuaciones también incluyen la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo por trabajos de refacción realizados en esa propiedad y afirmó que esos pagos se efectuaron sin facturación.

Días atrás, el programa WiFi, de A24, obtuvo de manera exclusiva audios y mensajes que fueron atribuidos a Adorni y que habrían sido enviados al contratista Tabar.

Los registros corresponden a los días anteriores a la declaración de Tabar ante la Justicia, que se realizó finalmente el 4 de mayo luego de la postergación de la audiencia prevista para el 22 de abril. De acuerdo con la reconstrucción realizada por A24, durante ese lapso Adorni se comunicó en varias ocasiones con el contratista, intentó contactarlo telefónicamente en reiteradas oportunidades y le remitió distintos mensajes de voz.

Las actuaciones también incluyen la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo por trabajos de refacción realizados en la casa del country de Indio Cua. (Foto: archivo)

Con las nuevas declaraciones incorporadas al expediente, la fiscalía continúa analizando los movimientos patrimoniales de Adorni y de su entorno familiar.

Por el momento, Pollicita aguarda el informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de evaluar el patrimonio del ex funcionario y de Bettina Angeletti.

Una vez concluido ese estudio, la fiscalía evaluará si corresponde intimar a Adorni para que justifique la evolución de su patrimonio. En caso de que las explicaciones resulten insuficientes para el Ministerio Público Fiscal, podría solicitarse su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.