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Adorni: nuevas declaraciones en la causa por enriquecimiento ilícito y gastos por $139 millones con tarjetas

Tres empleados del entorno de Manuel Adorni declararon ante la Justicia y describieron compras realizadas con sus tarjetas de crédito.

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La investigación reconstruyó consumos efectuados entre diciembre de 2023 y marzo de este año

La investigación reconstruyó consumos efectuados entre diciembre de 2023 y marzo de este año, período en el que Adorni todavía ejercía funciones como jefe de Gabinete. (Foto: A24)

Gisela Kocsis, Luis Aluju y Laura Schiuma declararon en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y aportaron información sobre compras realizadas con tarjetas de crédito y pagos en efectivo. Los testimonios se incorporaron a un expediente que también confirmó consumos por $139 millones durante el paso del ex jefe de Gabinete por el Gobierno nacional.

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En la grabación, Adorni le ofrece ayuda al empresario antes de que éste se presentara a declarar ante la Justicia el 4 de mayo. (Foto: A24)

La investigación, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, reconstruyó consumos efectuados entre diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, y marzo de este año, período en el que Adorni todavía ejercía funciones como jefe de Gabinete.

La Justicia también analiza compras de electrodomésticos, tecnología y pagos en efectivo vinculados al ex jefe de Gabinete. (Foto: archivo)

La Justicia también analiza compras de electrodomésticos, tecnología y pagos en efectivo vinculados al ex jefe de Gabinete. (Foto: archivo)

Según la evidencia contable reunida en el expediente, los gastos registrados superaban de manera habitual los ingresos declarados por el ex funcionario. Hacia fines de 2025 percibía un salario estimado de $3,5 millones mensuales, mientras que los consumos relevados oscilaban entre $4 y $6 millones por mes.

La investigación

La investigación también detectó compras por más de $5,1 millones realizadas mediante tarjetas de crédito pertenecientes a empleados de su entorno. La hipótesis de los investigadores sostiene que esa modalidad habría sido utilizada para ocultar el verdadero volumen de gastos vinculados a adquisiciones realizadas por Adorni.

En ese marco, Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal N°7. La funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 valuado en $2.184.999 durante agosto del año pasado y aseguró que posteriormente recibió el dinero en efectivo.

Compras de colchones y computadoras

A esa declaración se sumaron los testimonios de Gisela Kocsis y Luis Aluju, ambos empleados de la Vocería Presidencial.

Kocsis, quien se desempeñaba como secretaria privada de Adorni, reconoció una compra por $8.183.303,25 en una tienda de artículos para el hogar. Durante su declaración afirmó que quien se presentó a pagar en efectivo esos productos fue Bettina Angeletti, esposa del ex funcionario.

La testigo también relató que, aproximadamente 20 días después de aquella operación, se concretó otra compra por cerca de $400.000 en almohadas, igualmente abonada en efectivo.

Además, incorporó un nuevo elemento a la causa al señalar que en mayo de 2025 gestionó la compra de un lavavajillas y un lavarropas por alrededor de $3,1 millones destinados a la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según declaró, utilizó su propia tarjeta de crédito para concretar la operación y luego recibió el dinero en efectivo por parte del entonces funcionario.

Kocsis manifestó ante el fiscal que, entre sus tareas habituales, también realizaba gestiones personales para Adorni.

Por su parte, Luis Aluju, coordinador de Información de Gobierno y allegado al ex jefe de Gabinete, declaró sobre la adquisición de un proyector valuado en $3,6 millones. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la compra fue realizada mediante dos tarjetas de crédito a su nombre.

El funcionario sostuvo que la operación se efectuó utilizando la cuenta de usuario de Adorni y señaló que el producto habría sido entregado en un departamento ubicado sobre la calle Asamblea. Sin embargo, para los investigadores, tanto esa compra como otras operaciones relevadas tenían como destino equipar la vivienda del ex funcionario en Indio Cuá.

Las declaraciones del contratista

Las actuaciones también incluyen la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo por trabajos de refacción realizados en esa propiedad y afirmó que esos pagos se efectuaron sin facturación.

Días atrás, el programa WiFi, de A24, obtuvo de manera exclusiva audios y mensajes que fueron atribuidos a Adorni y que habrían sido enviados al contratista Tabar.

Los registros corresponden a los días anteriores a la declaración de Tabar ante la Justicia, que se realizó finalmente el 4 de mayo luego de la postergación de la audiencia prevista para el 22 de abril. De acuerdo con la reconstrucción realizada por A24, durante ese lapso Adorni se comunicó en varias ocasiones con el contratista, intentó contactarlo telefónicamente en reiteradas oportunidades y le remitió distintos mensajes de voz.

Las actuaciones también incluyen la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo por trabajos de refacción realizados en la casa del country de Indio Cua. (Foto: archivo)

Las actuaciones también incluyen la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado US$ 245.000 en efectivo por trabajos de refacción realizados en la casa del country de Indio Cua. (Foto: archivo)

Con las nuevas declaraciones incorporadas al expediente, la fiscalía continúa analizando los movimientos patrimoniales de Adorni y de su entorno familiar.

Por el momento, Pollicita aguarda el informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de evaluar el patrimonio del ex funcionario y de Bettina Angeletti.

Una vez concluido ese estudio, la fiscalía evaluará si corresponde intimar a Adorni para que justifique la evolución de su patrimonio. En caso de que las explicaciones resulten insuficientes para el Ministerio Público Fiscal, podría solicitarse su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

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