La provocación de El Gordo Dan a CFK por la Legislatura bonaerense: "A Cristina le gano caminando"

Posteriormente, lamentaron que no hubiera debate con vistas a esos comicios bonaerenses programados para el 7 de septiembre. Pérez, sobre ese punto, opinó que "habría que instalarlo".

Sobre la ausencia de debate, como si lo tienen otras instancias electorales entre los candidatos, Dan pidió "instalarlo" y al dirigirse a Pérdez señaló: "Aparte, Cristina no te pueda decir nada". Pérez devolvió: "No, bueno, lo único que falta es que me quiera endilgar cosas del país a mí después de 200 años haciendo concha la economía del país sería bastante particular. Pero también se ha mencionado mucho tu nombre".

La agrupación Las Fuerzas del Cielo, el "brazo armado de la Libertad Avanza" liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo, había tenido su intento de debut electoral en la Ciudad de Buenos Aires, pero el armado de Karina Milei los dejó afuera de la lista que encabezó Manuel Adorni, quien finalmente se impuso en las legislativas porteñas.