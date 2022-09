La reacción de Cristina Kirchner tras el intento de asesinato: "Que una persona me quiera dañar..."

Según Mayans, la expresidenta ratificó que en el momento del ataque, no se dio cuenta de lo que había pasado. "No vi absolutamente nada del ataque. Yo lo que vi, porque las personas en la tercera línea, suelen pasar los libros, arrojarlos, para que yo pueda firmarlos, y una persona me arrojó el libro", relató.

Y Kirchner añadió: "En ese momento me tomo la cabeza y digo `Uy´, por eso me agaché, pero en ningún momento de mi cuenta".

El momento en el que Cristina Kirchner se dio cuenta de que la quisieron matar

En las filmaciones se puede ver que cuando Fernando Sabag Montiel, el agresor de la vicepresidenta que está siendo investigado por la justicia, le apunta y gatilla con el arma en la cabeza, Cristina se agacha y luego continúa saludando a la gente que se había acercado a la puerta de su casa, ubicada en la esquina de Uruguay y Juncal en el barrio porteño de Recoleta.

cristina.jpg

"Entonces ahí me toman, me dicen `tenemos que salir´, saludo a la gente y cuando voy para arriba (al departamento), ahí me dijeron que me quisieron matar", siguió el relato de Mayans sobre la conversación que tuvo con la expresidenta.

Sobre el estado anímico de Kirchner, el senado advirtió que dijo: "Estoy bien, pero hay un esquema de violencia que me preocupa".

El Senado aprobó hoy un proyecto de declaración en el que repudia de manera enérgica el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego cuando saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Sin la presencia de la oposición y con 37 senadores del oficialismo y aliados provinciales en sus bancas, la Cámara alta votó un texto consensuado entre dos iniciativas presentadas por legisladoras oficialistas en las que además se reclama el "pronto esclarecimiento" del intento de magnicidio y se pronunció a favor de "la paz social".