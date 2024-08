La repercusión en los medios del mundo ante la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia

Y añadió, en la publicación: “Un chat entre su entonces secretaria, María Cantero, y su exmujer ha desatado polémica en el país del tango. El teléfono de Cantero le había sido incautado en marzo en medio de la investigación y es allí donde hace dos meses encontraron, presuntamente, las imágenes que desataron un nuevo frente judicial”.

Los medios italianos también se hicieron se refirieron a lo ocurrido: “Prohíben al expresidente Fernández salir de Argentina”, tituló en su sitio web Ansa.

Qué dijeron los diarios latinoamericanos sobre la denuncia de Fabiola Yáñez

Emol.com, de Chile, indicó en que “los hechos ocurrieron mientras (Alberto Fernández) era presidente” y relató que Yáñez en un primer momento había decidido no radicar la denuncia hasta este martes, que se presentó en la Justicia.

En Brasil, O Globo precisó en el título con la denuncia que “el ex presidente niega” las acusaciones en su contra. En la página web de El País, de Uruguay, además de la nota principal contando sobre la acción judicial, publicaron otra con declaraciones de Juan Pablo Fioribello, abogado de la ex primera dama (aunque no en esta causa). “Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado”, destacó el medio del país vecino.