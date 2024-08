La reacción del arco político luego de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Embed Dejen la hipocresía: a Uds les importa tres almendritas si @alferdez es un golpeador o no.

A mí sí y mucho.

Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista.

Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés.

Le creo a ella. Punto.

“Quiero imaginar que mis compañerEs del bloque PJ/K ya están preparando un proyecto de repudio para Albert y la ex Ministra de la Mujer que cuando Fabiola la llamo le dijo que ya se le iba a pasar y que no podía hacer nada. Y el colectivo de los pañuelos green (sic), ya hicieron un comunicado no??????”, ironizó la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata.

María Eugenia Vidal, fue de las primeras en reaccionar frente a la confirmación judicial de las versiones que circulaban desde hace días: “Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernandez violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve”.

Quiero imaginar que mis compañerEs del bloque PJ/K ya están preparando un proyecto de repudio para Albert y la ex Ministra de la Mujer que cuando Fabiola la llamo le dijo q ya se le iba a pasar y q no podía hacer nada. ✌️

Y el colectivo del las pañuelos green

Ya hicieron un…

Por su parte, la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, en tanto, compartió el número 144, línea habilitada para denuncias por violencia de género, el mismo recurso que utilizó el portavoz oficial Manuel Adorni.

El legislador porteño Ramiro Marra, apuntó contra el ministerio de la Mujer. Marra, en su cuenta de X, le dio entidad a una versión que sostiene que Fabiola Yañez acudió al organismo y no recibió respuesta. “La mujer del presidente que creó el Ministerio de la Mujer tuvo que ir a pedirle ayuda al Ministerio de la Mujer por la violencia que padecía y desde el Ministerio no le dieron NINGÚNA respuesta”.

La mujer del presidente que creó el Ministerio de la Mujer tuvo que ir a pedirle ayuda al Ministerio de la Mujer por la violencia que padecía y desde el Ministerio no le dieron NINGÚNA respuesta.

El chiste se cuenta solo.



El chiste se cuenta solo. https://t.co/1Kdy07AVLz — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) August 6, 2024

El repudio no tuvo bandera política

En la misma línea se expresó el diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo en la red social X, e insistió en que fue Fernández quien reivindicó la importancia de contar con un ministerio que atienda las problemáticas de violencia de género en particular, y de las mujeres en general.

Por su parte, Malena Galmarini escribió: “La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima”.