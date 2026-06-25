La UBA celebró el fallo que obliga al Gobierno a cumplir parte de la Ley de Financiamiento Universitario

Hostigamiento sistemático, la denuncia del presidente del CIN

“Fueron tremendos estos años. Tremendos. Personalmente, hemos tenido que soportar muchas cosas muy injustas”, expresó, visiblemente emocionado, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En diálogo con el periodista Alejandro Bercovich, el dirigente universitario manifestó que “nuestra causa es la causa de la educación. Yo lo que quiero es que los pibes vengan y tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Ni más ni menos que eso”.

Al ser consultado sobre las situaciones que debieron afrontar durante el conflicto con el Gobierno nacional, Bartolacci respondió: “El hostigamiento sistemático y permanente, que es la manera en la que se discuten las cosas. Y que para muchos termina siendo efectivo porque cuando te hostigan tanto terminás bajando la voz, agachando la cabeza. Nunca va a ser mi caso”.

“No es fácil que te hostiguen a vos y a tu familia, a tus hijos, que se digan cosas tan injustas de una institución tan maravillosa como es la universidad. Vos sabés lo que hace un montón de gente, con muchísimo esfuerzo, para que esas cosas pasen. Es como que en este momento de satisfacción también uno descarga. Perdón”, concluyó.

Cómo comenzó el reclamo judicial

El expediente se originó a partir de una acción colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y varias universidades públicas del país. La presentación cuestionó la validez del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno supeditó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición previa de partidas específicas para solventarla.

Frente a ese planteo, la Justicia ordenó de manera cautelar que el Estado avanzara con la actualización de los salarios del personal docente y no docente correspondientes al período transcurrido entre diciembre de 2023 y la aprobación de la ley. La medida también incluyó la recomposición de los fondos destinados a becas estudiantiles.

La resolución judicial no alcanzó al resto de los aspectos contemplados por la norma. Entre los puntos excluidos figuran las partidas vinculadas a la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025, además de otros programas de fortalecimiento y asistencia para las universidades.

El 70% de los docentes universitarios desempeñan tareas bajo la modalidad de dedicación simple. (Foto: archivo)

Al ratificar la cautelar, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Estado no había aportado elementos suficientes para desvirtuar los argumentos presentados por las universidades. Además, remarcó que el Congreso había insistido con la sanción de la ley y advirtió que la falta de aplicación de sus disposiciones podía profundizar el deterioro salarial y afectar el normal desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

El impacto sobre salarios y becas

Si bien la decisión judicial representa una victoria para las universidades, sus efectos económicos inmediatos son limitados debido a que este año ya se había alcanzado un acuerdo paritario entre el Gobierno, las universidades y los gremios.

El entendimiento incluyó una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los $50.000 millones.

Sin embargo, desde la UBA consideran que el alcance del fallo trasciende el acuerdo vigente. Sostienen que la resolución constituye un aval implícito a la Ley

El acuerdo salarial

El acta firmada el 10 de junio contó con la participación de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones gremiales docentes y no docentes.

Según el documento, la recomposición salarial acordada contempló el desfasaje correspondiente a 2025, la actualización por inflación hasta mayo y un 7% adicional destinado a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo registrada durante 2024.

Además, se estableció una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.

Las partes acordaron retomar las negociaciones paritarias el próximo 15 de septiembre, cuando volverán a analizar la evolución de los salarios en función de la inflación acumulada y de las diferencias pendientes vinculadas al año anterior.

Se estableció, además, una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio. (Foto: archivo)

De acuerdo con el acta acuerdo, desde junio de 2026 los valores brutos para las categorías de referencia quedaron establecidos en $1.497.941,97 para los cargos con dedicación exclusiva; $748.970,98 para los cargos con dedicación semiexclusiva; y $374.485,49 para los cargos con dedicación simple.

Actualmente, alrededor del 70% de los docentes universitarios desempeñan tareas bajo la modalidad de dedicación simple, mientras que cerca del 10% cuenta con cargos de dedicación exclusiva orientados a la enseñanza y la investigación.