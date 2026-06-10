El Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento: los detalles

Sin embargo, pese al entendimiento, las universidades ratificaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de que el Gobierno cumpla los términos de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes de acuerdo al índice de inflación (IPC) mensual que informa el INDEC.

Entre los puntos centrales del acuerdo, que se firmó a instancias de una propuesta del Ministerio de Capital Humano y firmó el subsecretario Alvarez, se establece la convocatoria a negociaciones paritarias para la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios, con un intérvalo cada 3 meses.

Acuerdo entre La Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y el Consejo Interuniversitario. Foto Captura

En el mismo sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la firma del acuerdo a través de un comunicado oficial en redes sociales.

La ministrainformó que "el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial un 24,3% distribuido en las dos partes, entre junio y octubre.

Pettovello confirmó que "en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026".

Y señala que el PEN actualizará "un 20% el monto de gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio" de este año, lo que se reflejará en una "partida de 50.000 millones de pesos en la partida destinada a los hospitales universitarios".

A cambio, el Gobierno reclamó como requisito que "las universidades deben rendir los fondos asignados, conforme la legislación vigente".

Por su parte, Alvarez agregó que se trata de "un acuerdo que deja atrás el conflicto" y que ahora "queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto".