La UCR se mostró a favor de suspender las PASO en Chubut y estalló la interna en Juntos por el Cambio

La iniciativa es impulsada por el oficialismo local que responde a Mariano Arcioni, gobernador del partido Chubut Somos Todos. Pero también es apoyada por una parte de la Unión Cívica Radical (UCR). Distintos sectores de Juntos por el Cambio nacional pusieron el grito en el cielo: si una decisión de ese tipo se replicara a nivel nacional pondría en peligro toda la convivencia de la principal coalición opositora.

En su cuenta de twitter, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (JxC), escribió: “En Chubut quieren eliminar las PASO y poner a los candidatos a dedo. Los chubutenses tienen que poder decidir qué candidato los representa mejor y desde Juntos por el Cambio vamos a defender siempre ese derecho. ¡Basta de querer llevarse puesta la democracia!”.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires(JxC), escribió: “Los que valoramos y defendemos la democracia no vamos a avalar que el kirchnerismo cambie las reglas de juego en Chubut a meses de las PASO. Que quede claro, para todos: la democracia no se negocia”.

Algunas provincias como Salta y San Juan ya anunciaron la suspensión de las PASO, pero el debate recae ahora sobre Chubut y Catamarca. En Juntos por el Cambio temen que esta medida avance en varias provincias y finalmente se tome la decisión de suspenderlas a nivel nacional.

Al respecto, el presidente del PRO chubutense y senador nacional Ignacio Torres, aclaró: “Estamos en contra de la eliminación de las PASO porque es una maniobra del kirchnerismo ya que quiere eliminarlas a nivel nacional”.

Sin embargo, varios dirigentes como Damián Biss, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical y el secretario Dulio Monti, se mostraron a favor de eliminar las PASO. “Es un reclamo que viene pidiendo la ciudadanía. Es un gasto innecesario en un sistema de selección de candidatos que prácticamente nadie usa y obliga a la gente a ir a votar para una interna”, afirmó Monti.

Integrantes del PRO estiman que la UCR posee más estructura y rodaje en materia electoral, por lo que sería más competitiva si se disputara una confrontación interna entre las fuerzas que componen la alianza opositora. “Nosotros a eso no le tenemos miedo porque sería una interna abierta. Pero pueden tallar otros grupos externos a JxC. No nos sorprendería que operen sindicatos aportando lo suyo desde afuera”, señaló Torres.

En la competencia por subirse a la pelea interna, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó contra el tweet del expresidente Mauricio Macri, y le pidió “que ordene un poquito a su gente, que es bastante violenta”.