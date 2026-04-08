La UTA anunció retención de tareas desde la medianoche y hay menos colectivos en el AMBA

Consultados por A24.com, fuentes de la UTA señalaron que no hay un listado de las líneas de colectivos que ya realizaron los pagos de sueldos y las que no lo hiceron.

La reunión en la Secretaría de Transporte

La Secretaría de Transporte, Fernando Herrmann, convocó a las cámaras de transporte para una reunión este jueves a las 10.30 en el Ministerio de Economía.

Por su parte, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) le enviaron hoy a las autoridades nacionales una carta documento, a la que A24.com tuvo acceso, en la cual le reclamaron el pago de $151.600.000.000.

Según precisaron fuentes de las cámaras de Transporte, como respuesta en la tarde del miércoles, el Ministerio de Economía acreditó un 60% del anticipo del mes de abril, lo que representa un monto cercano a los $57.000.000. "Están debiendo algo así como más de $100.000 millones aún", precisaron.

En el documento enviado, en el sector empresarial señalaron que la situación "se ha visto aún más agravada por el incremento extraordinario del precio del gasoil verificado en el marco del conflicto bélico internacional de público conocimiento".

"En efecto, el valor de pesos mil setecientos cuarenta y cuatro con quince centavos ($ 1.744,15) previsto por la estructura de costos actualmente vigente (Res. ST N° 16/2026), ha quedado completamente desfasado frente al valor de mercado vigente al día de la fecha, que se ubica en un rango de entre pesos dos mil cuarenta y dos ($ 2.042) y pesos dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 2.440), según la petrolera de que se trate", indica la misiva enviada sobre la diferencia entre lo que le reconoce el Gobierno y el monto que abonan.

Para destrabar la situación, desde el sector plantearon que la "solución de fondo" en la reunión de mañana "pasa por ponerse al día con la deuda y en actualizar los costos del sistema". "Estamos trabajando con una economía totalmente dibujada y desfasada en función fundamentalmente de los costos del combustible", advirtieron y precisaron que el costo del combustible se acrecentó alrededor de un 45%.

El pago de salarios

Con el depósito realizado por el Ministerio de Economía, fuentes de las cámaras empresariales sostuvieron que "podemos pagar recién mañana (el jueves) los sueldos".

Además, detallaron que tenían plazo para hacer los pagos hasta el miércoles, cuarto día hábil del mes: "No pudimos pagar porque no estaba el dinero que recién acreditó el Gobierno Nacional a las 15.30 de la tarde".

"Mañana a media mañana (jueves) cualquier trabajador entra a su cuenta y y va a haber impactado su salario allí y va a disponer libremente de de su dinero", anticiparon y reconocieron que "hoy tendría que haber sido el día de pago para los trabajadores".