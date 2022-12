Lago Escondido: tras el allanamiento a la estancia de Joe Lewis, el abogado querellante opinó de la labor de la jueza

La investigación surgió a partir de las conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.

viaje a lago escondido - FOTO TÉLAM.jpg Acusados de la investigación (Foto: Télam).

El allanamiento a la estancia en Lago Escondido

El lunes, personal de fuerzas federales de seguridad realizó el operativo, bajo el objetivo de secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, detalló.

CHATS DE TELEGRAM - LAGO ESCONDIDO - TÉLAM.jpg Los chats de la investigación en la causa de Lago Escondido (Foto: Télam).

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación con el exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomás Reinke.

El allanamiento a la empresa aérea Flyzar

El lunes, también se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Río Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido, de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Viaje a Lago escondido - imagenes -TELAM.jpg Imágenes de los acusados de la causa de Lago Escondido (Foto: Télam).

La postura de la querella

Marcelo Hertzriken Velasco, abogado querellante, habló en Radio 10 y resaltó la labor de la jueza: "Ha tomado decisiones firmes respecto al caso, se puede confiar en ella. La conozco en su ejercicio. Es una persona independiente, tiene una gran categoría para poder investigar lo que sucedió".

El letrado puntualizó en que "estas personas han dejado todas sus huellas, podemos dejarlos claramente al descubierto. Es lo que va a dilucidar rápidamente la magistrada y seguramente después los llame a prestar indagatoria".

Sin embargo, pese a sostener que "desde el punto de vista probatorio, esto se va a aprobar", dejó asentada su preocupación sobre las actuaciones de "este grupo de personas para evitar el accionar de la Justicia".