Larreta confirmó las elecciones concurrentes en la Ciudad y se votará por separado a Presidente y jefe de Gobierno porteño

Elecciones 2023: el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta

"Hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese", indicó Larreta.

Eso evita, expresó, que "los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios".

"Y lo vamos a hacer con Boleta Única Electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio (Macri) en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todo Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional", añadió.

El mandatario porteño afirmó que "la boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad".

"Voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy", finalizó.

En qué consisten las elecciones concurrentes

Cuando llegue el momento de ir a votar no habrá una boleta tradicional tipo sábana, sino que se mezclarán en el cuarto oscuro dos sistemas de votación distintos: uno tradicional (lista sábana papel) y otro con Boleta Única Electrónica, cada uno para definir los cargos nacionales y los locales.

Esta movida evitará que se desdoblen las elecciones en días distintos y los porteños tengan que asistir hasta seis veces a las urnas, tal como ocurrió en 2015, donde votaron en las PASO, las generales y un balotaje para definir al presidente y al Jefe de gobierno.

En los cargos nacionales no habrá cambios. El votante encontrará en el cuarto oscuro las tradicionales boletas sábana, con precandidato presidencial y precandidatos a diputados. Cada precandidato tendrá su boleta y el votante la coloca en un sobre y la llevará a su urna.

Pero habrá una segunda mesa, donde estará montado el sistema para votar de manera electrónica y con boleta única a los precandidatos para los cargos de la Ciudad. Esto incluirá al Jefe de Gobierno y a los legisladores.

Mauricio Macri, tras la decisión de Rodríguez Larreta: "Qué profunda desilusión"

El expresidente Mauricio Macri se expresó en la red social Twitter minutos después de que la diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal también criticara a Rodríguez Larreta recurriendo incluso a una frase propia del líder del PRO.

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó Vidal, luego de que el alcalde porteño oficializara la modalidad de votación prevista para este año en el distrito porteño.

"El PRO y el JxC (Juntos por el Cambio) que le prometimos a los argentinos no es este", remarcó la legisladora nacional y ex gobernadora bonaerense. "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", insistió. Minutos más tarde, Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó, en la misma red social: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".