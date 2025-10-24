Calma en los mercados y el dólar en el último día hábil antes de las elecciones legislativas

bessent con Caputo

Tranquilidad antes de las elecciones

El dólar, con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos se ha calmado, luego de dos meses complicados. El oficial, del Banco Nación, no se mueve y el que más preocupó, el mayorista, parece en "stand by" ( en espera) hasta el lunes, ya con el resultado de la elección puesto. Luego de haber superado por el techo a la banda cambiaria, este viernes está a 12 de ese límite superior. Cuando eso sucede, el BCRA puede intervenir (pero pierde reservas) o como ha sucedido varias veces, el secretario Bessent se transformó en un operador en el mercado cambiario argentino.

El dólar blue, también bajó: con su cotización de $1.510 para la venta, tiene solo 5 pesos de diferencia con el oficial, una "brecha" casi inexistente.

En Wall Street, saldo favorable, pero también a la espera del domingo

Las ADRs, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, están casi todas en alza, pero con un margen muy bajo. Se destaca Central Puerto, con el 2,3%, Edenor con el 2,7% o el BBVA con el 2.1%. En cambio, la baja del banco Supervielle, del 1,5% también es muy menor con relación a los momentos más complejos en octubre.

Con los bonos, ocurre algo similar. Las subas son mayores a las bajas, pero con movimientos propios de la espera preelectoral.

En alza, los bonos AL30D con el 0,07% y el AE38 con el 0,29%. A la baja, se encuentra el AL30, con un retroceso del 0,79%. Lo que marca que, tanto sea para arriba o para abajo, la variación en relación al día anterior no llega al 1%.

Tampoco variará la calificación del riesgo país, que está en 1.081 puntos y con el CEO de JP Morgan en la Argentina. Todas las variables están aguardando "salir a la cancha" el lunes, según el resultado electoral. "La suerte está echada" dijo Julio César cuando cruzó el río Rubicón para enfrentar a Senado romano. Falta ese paso, que darán los argentinos este domingo.