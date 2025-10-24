En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Mercado
Dólar
Economía

Calma en los mercados y el dólar en el último día hábil antes de las elecciones legislativas

Luego de la decidida intervención del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar se mantiene controlado y a la baja. El mayorista está por debajo del techo de la banda y así se llegará a las elecciones del domingo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El dólar

El dólar, también esperando la elección del domingo. (Foto: A24.com)
Leé también EE.UU. promete dólares sin límites: ¿estabilidad o una nueva ilusión argentina?
El apoyo del Tesoro de Estados Unidos: ¿Última oportunidad o una invitación a comprar dólares? (Foto: A24.com)

El dólar mayorista está en 1.479 pesos para la venta. El techo de la banda está en 1.491 pesos. Es decir, que tiene un margen de 12 pesos para volver a preocupar. Por lo tanto, es prácticamente imposible que suceda en la jornada de este viernes, la última antes de las elecciones de mitad de término.

El dólar oficial, del Banco Nación, también se mantiene en 1.505 pesos para la venta. Los otros tipos de cambio, están todos a la baja. El CCL cotiza a $1.537, 01 para la venta; el MEP se ubica en $1.524, 64 y el Blue, a 1.510 pesos.

El riesgo país está en 1.082 puntos, la medición del JP Morgan, cuyo CEO está en Buenos Aires. Las acciones en Wall Street de empresas argentinas y los bonos, se mantienen con pequeños cambios, hacia arriba o hacia abajo, pero muy suaves. En resumen, el mercado se prepara para jugar en serio el próximo lunes, con el resultado electoral del domingo.

bessent con Caputo

Tranquilidad antes de las elecciones

El dólar, con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos se ha calmado, luego de dos meses complicados. El oficial, del Banco Nación, no se mueve y el que más preocupó, el mayorista, parece en "stand by" ( en espera) hasta el lunes, ya con el resultado de la elección puesto. Luego de haber superado por el techo a la banda cambiaria, este viernes está a 12 de ese límite superior. Cuando eso sucede, el BCRA puede intervenir (pero pierde reservas) o como ha sucedido varias veces, el secretario Bessent se transformó en un operador en el mercado cambiario argentino.

El dólar blue, también bajó: con su cotización de $1.510 para la venta, tiene solo 5 pesos de diferencia con el oficial, una "brecha" casi inexistente.

En Wall Street, saldo favorable, pero también a la espera del domingo

Las ADRs, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, están casi todas en alza, pero con un margen muy bajo. Se destaca Central Puerto, con el 2,3%, Edenor con el 2,7% o el BBVA con el 2.1%. En cambio, la baja del banco Supervielle, del 1,5% también es muy menor con relación a los momentos más complejos en octubre.

Con los bonos, ocurre algo similar. Las subas son mayores a las bajas, pero con movimientos propios de la espera preelectoral.

  • En alza, los bonos AL30D con el 0,07% y el AE38 con el 0,29%. A la baja, se encuentra el AL30, con un retroceso del 0,79%. Lo que marca que, tanto sea para arriba o para abajo, la variación en relación al día anterior no llega al 1%.

Tampoco variará la calificación del riesgo país, que está en 1.081 puntos y con el CEO de JP Morgan en la Argentina. Todas las variables están aguardando "salir a la cancha" el lunes, según el resultado electoral. "La suerte está echada" dijo Julio César cuando cruzó el río Rubicón para enfrentar a Senado romano. Falta ese paso, que darán los argentinos este domingo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mercado Dólar Elecciones 2025 Bono
Notas relacionadas
La intervención de Estados Unidos hizo caer el dólar y hubo rebote de ADR y bonos en el mercado
"Toto" Caputo ratificó el esquema cambiario y dijo que con el dólar a $1.500 está "más que cómodo"
La presión sobre el dólar continúa en la semana previa a las elecciones pese a la firma del swap con EE.UU.
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar