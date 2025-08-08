Las 5 tensiones que deja al descubierto el cierre de alianzas

3- La tercera vía, diluida

5 gobernadores sellaron una alianza para competir bajo el mismo sello en las elecciones de octubre. Son los Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

A los 5 podría sumarse el correntino Gustavo Valdés, de Corrientes. Primero se iba a llamar "grito federal". Era demasiado caudillesco. Lo cambiaron por Provincias Unidas. Aunque eso dejaba casi afuera al AMBA. Era una idea que tenían algunos.

A última hora se cerró un acuerdo para acompañar desde Capital y Provincia. Hubo que mudar el buen Manes a CABA, para que encabece la lista de senadores para poder dejarle al partido de Schiaretti espacio en Provincia. La lista de diputados por provincia quedaría para un peronista no k, como Florencio Randazzo y la de diputados de CABA para un radical, Martín Lousteau.

Pero las negociaciones no fueron todo lo bueno que se esperaban. Sobre la noche del jueves, la Coalición Cívica y el espacio de Larreta decidieron levantarse de la mesa y llevar en CABA su propia lista. Le resta volumen a la tercera vía. También aparecieron gobernadores que rechazaron sumarse. ¿Hay posibilidad de construcción conjunta en medio de tanta polarización?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/1953619967066149256?s=48&t=4OUnOchSsJZzmsY1my1iLA&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que desde Hagamos Futuro voy a acompañar a @gracielaocana como Senadora Nacional y a @Hernanlreyes como Diputado Nacional por la Ciudad. Vamos a caminar juntos para recuperar un lugar seguro para todos los argentinos. pic.twitter.com/hMHS5pXRZi — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 8, 2025

4.- Las dudas por las lapiceras

Hasta acá contamos los acuerdos. Pero la gran duda es cómo se van a terminar de conformar las listas este sábado 16. Porque una cosa es discutir por los sellos y otra por los nombres propios, incluyendo egos e intereses diversos.

En la Libertad Avanza está claro que todo lo maneja Karina. No hay doble comando. Habrá que ver si aparece algún veto sobre los nombres que proponga Mauricio para Capital o Provincia.

En el peronismo la cosa está más complicada. Ya no hay un liderazgo automático de Cristina Kirchner y las tensiones pueden escalar. Especialmente en la provincia de Buenos Aires. Se empieza a saber que el cierre de listas de aquel sábado por la noche fue más tenso de lo que se conoció inicialmente.

¿Qué lugar tendrán los gobernadores? ¿Qué lugar le quedará a la Cámpora?

5- Las tensiones en el Congreso

Tanta discusión electoral pone en manifiesto la fragilidad del pan-oficialismo. Mientras discute candidaturas, Milei pierde aliados en el Congreso. La coalición que le dio gobernabilidad hasta acá se desarma. Por eso, el Gobierno pierde una y otra vez en el Congreso. Porque los que apoyaron y ven que ahora no les dan nada, empiezan a dudar. No es fácil votar cosas impopulares a cambio de nada. Lo verbalizó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. “La lealtad es una avenida de ida y vuelta”, dijo.

La duda es si una vez que las listas queden cerradas, el conflicto se va a disipar. O si por el contrario, es el inicio de una guerra entre el oficialismo y sus aliados con un final impredecible.