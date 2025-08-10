Las alianzas de Milei, los planes a futuro y el riesgo del día después

De todos modos, la Libertad Avanza dio un paso importante esta semana. Logró pintar de violeta al macrismo y enterrarlo definitivamente. Tres históricos del PRO como Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela posaron para la foto con camperas violetas. También Patricia Bullrich, que supo ser la presidenta del partido de Macri.

Fue en un acto en La Matanza, en Villa Celina, tras una breve recorrida que hizo Milei por la zona para presentar a sus candidatos en las 8 secciones electorales de la Provincia. La caravana llegó a la Matanza a las 11:52 del jueves, se sacaron la foto y 12:14 volvieron. La recorrida, foto incluida, duró 22 minutos. Casi no hubo contacto entre el Presidente y la gente de la zona.

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA

El cartel de “Kirchnerismo Nunca Más”, con la tipografía del libro emblema que denuncia los crímenes del Proceso, no cayó bien en dirigentes del PRO. Fue también una manera de que La Libertad Avanza muestre quién manda.

Casi en simultáneo, un comunicado conjunto entre LLA de CABA y el PRO porteño informaba formalmente del acuerdo en Capital: “Trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar la agenda de reformas que el presidente Milei lidera desde diciembre", plantearon. Y ratificaron el “compromiso de ambas bancadas para evitar que prospere el irresponsable plan legislativo que llevó al país a la crisis económica y la pobreza”.

Al PRO casi no le van a quedar lugares en las listas para el próximo Congreso. En CABA, le dieron el puesto 5 y 6. En Provincia, todavía una incógnita. Hay dudas sobre quiénes van a ocupar esos lugares. ¿Serán afines a Macri? ¿Podrá Karina Milei vetar dirigentes? Los que entren al Congreso van a tener que votar. El oficialismo necesita que sean dirigentes confiables. ¿Existirán? La lapicera la tiene Karina.

En otros distritos cerraron con el PRO alianzas casi testimoniales. El principal objetivo para Macri era evitar que al PRO lo den de baja en algunos territorios, lo que puede poner en jaque su personería nacional.

La Libertad Avanza también cerró acuerdos en otras provincias. Mendoza y Chaco (las dos radicales) y Entre Ríos, con gobernador del PRO. En todos los casos el acuerdo fue parecido. Milei no molesta en la provincia y el gobernador se pinta de violeta para la nacional. Cada uno cuida su quinta.

En otros casos, los acuerdos fueron menos explícitos. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, no presenta listas nacionales. En sus elecciones provinciales, La Libertad Avanza fue dividida y sin fuerza. Toca devolver la gentileza.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz tampoco presenta lista propia. El exgobernador Juan Manuel Urtubey va por el peronismo. Sáenz, también peronista, no va a ser parte de la campaña. En San Juan, Marcelo Orrego lleva una lista “orreguista” pero bien local y sin paraguas nacional; ni siquiera se sumó al armado de los gobernadores “de centro”. Para el Gobierno es negocio.

Habrá que ver cómo juegan el resto de los partidos provinciales. Una propuesta para ir a menos es funcional al gobierno nacional. Siempre y cuando Milei los cuide, algo que hasta ahora no pasó.

Así queda el mapa del país después del cierre de alianzas. Los que están en rojo son los que se llaman “Provincias Unidas”; los violetas son los libertarios + aliados (incluyendo radicales y pro que pactaron con Milei); azules peronistas y verdes provinciales puros, que van a ir viendo qué hacer según sus conveniencias.

El tono de la campaña va a marcar el pulso de un desafío importante para el día después.

¿Provincias Unidas o no tanto?

Una de las novedades políticas de estos días es la conformación del espacio que primero se llamó “Grito Federal” y después pasó a ser “Provincias Unidas”. Son 5 gobernadores + 1 que dicen no estar ni con Milei ni con el kirchnerismo.

Embed

Son Maxi Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Said (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). A ellos se les sumaría Gustavo Valdés, de Corrientes, cuando termine la campaña en su provincia.

La idea original del espacio era llevar solamente representación en las provincias que gobiernan y hacer un buen papel. Pero otros poderes fácticos metieron la cola y ahora llevarían representación también en otros distritos.

A última hora del jueves sorprendió una alianza en CABA, encabezada por el radicalismo, que lleva Facundo Manes como senador y a Martín Lousteau como diputado. Manes se tuvo que correr de la provincia porque Schiaretti (que es parte del espacio de los gobernadores) pidió el primer lugar de la lista de diputados bonaerenses para Florencio Randazzo. En CABA le pusieron “Ciudadanos Unidos”, con un logo parecido.

pullaro y llaryora.jpeg Pullaro y Llaryora, dos de los integrantes del frente "Provincias Unidas" (Foto: archivo).

Todo esto generó los primeros chispazos entre los nuevos aliados – caudillos. “Habíamos hablado explícitamente de que el acuerdo sea pura y exclusivamente de las provincias en las que gobernamos y donde podemos hacer un buen papel. Presentar listas para perder, no suma”, se quejó uno de los gobernadores en medio de las discusiones. “No queremos ser el partido de centro que nunca llega a nada”, agregó.

Habrá que ver cuántos diputados suman los gobernadores (son provincias que no eligen senadores) y si consolidan un bloque que le haga frente al Milei. Por ahora, escenario abierto.

¿Por qué preocupa el día después?

Milei está llevando adelante algunas alianzas. Pero la dureza en las negociaciones hace que se dejen muchos heridos en el camino.

Los “viudos” en política siempre se quieren cobrar venganza. Parte de lo que pasó en el Congreso durante las últimas semanas (y lo que puede pasar estos días) tiene que ver con eso. Los que no lograron sumarse a las filas del oficialismo, votaron en contra del Gobierno. La cosa se puede poner peor después del cierre de listas y aún peor después de las elecciones, dependiendo del resultado.

Especialmente porque haciendo una excelente elección, el Gobierno no la va a tener fácil el día después.

Según un relevamiento propio hecho por A24.com en los mejores resultados, La Libertad Avanza podría quedar con:

88 diputados propios vs. 90 del peronismo (le sirve para bloquear un veto, pero no para hacer una reforma laboral).

21 senadores propios vs. 26 del peronismo (con los aliados puede bloquear veto, pero no hacer grandes reformas).

El riesgo de Milei es que los mercados le pidan reformas que no pueda generar por falta de acuerdos políticos una vez terminado el proceso electoral. Por eso, debería cuidar a sus aliados, cosa que está complicada por estas horas.

Cuidado con la experiencia Macri 2017.

Mientras tanto, en el peronismo

Todo indica que el cierre de listas de la semana que viene va a ser más tranquilo que el de la provincia de Buenos Aires. Kicillof acepta que en la elección nacional Cristina va a tener más preponderancia.

Igual, la relación del gobernador con el kirchnerismo duro y La Cámpora está en un camino de no retorno. Kicillof cree otra vez que el peronismo tiene que tocar “una nueva música”, que el discurso de la unidad ya no sirve porque ya se prometió muchas veces y al final nunca funcionó.

El verbo del eslogan, según la mirada de Axel, tiene que ser “sumar”. Y sabe que la figura de Cristina resta.

Su estrategia se va a poner a prueba en las elecciones de septiembre. Si gana, tendrá más peso la renovación, aun con las caras viejas; si pierde, el kirchnerismo le va a cobrar el desdoblamiento.

La historia está abierta.