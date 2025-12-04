Las ART cuestionaron a la Justicia porteña por el índice de indexación de las indemnizaciones laborales en CABA

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su rechazo ante los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que ratifican la actualización de indemnizaciones laborales según el índice RIPTE, incluso en causas anteriores al año 2019. "Manifiesta su rechazo frente a los recientes fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que consolidan la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para la actualización de indemnizaciones por accidentes laborales", expresaron.