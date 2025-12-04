En vivo Radio La Red
Las ART cuestionaron a la Justicia porteña por el índice de indexación de las indemnizaciones laborales en CABA

La cámara de aseguradoras advirtió que los recientes fallos del TSJ porteño ponen en riesgo la viabilidad financiera del sistema de riesgos del trabajo. ¿Qué reclaman?

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) expresó su rechazo ante los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que ratifican la actualización de indemnizaciones laborales según el índice RIPTE, incluso en causas anteriores al año 2019. "Manifiesta su rechazo frente a los recientes fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que consolidan la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para la actualización de indemnizaciones por accidentes laborales", expresaron.

Desde la UART afirman que aplicar ese índice a los juicios en trámite compromete la estabilidad financiera del sistema. “Aplicar el RIPTE sobre el stock de juicios en trámite equivale a casi dos patrimonios netos del sistema, lo que torna impagable la resolución con las alícuotas vigentes”, señalaron a través de un comunicado.

La entidad también cuestionó la retroactividad del criterio, en particular por haber sido aplicado a un caso de 2015, pese a que el Decreto de Necesidad y Urgencia 669, que establece parámetros para la actualización, rige específicamente para causas posteriores a la Ley 27.348, de febrero de 2017.

Un esquema "desequilibrado"

Los fallos del TSJ porteño se suman al antecedente fijado en octubre por parte de la Justicia porteña que incluso fueron cuestionados por la Corte Suprema La UART remarcó que estas resoluciones consolidan un esquema de actualización que “amenaza la viabilidad financiera del sistema de riesgos del trabajo”.

“Mientras los accidentes laborales se reducen año tras año gracias al compromiso de todos los actores en materia de prevención —con una baja del 80% en fallecimientos y del 55% en accidentes en el ámbito laboral—, la litigiosidad continúa creciendo de manera desproporcionada”, advirtió la entidad.

Este año, según sus proyecciones, se alcanzará un récord histórico de más de 130.000 demandas nuevas, lo que profundiza las tensiones económicas del sistema.

Frente a este escenario, la UART insistió en la necesidad de completar la instrumentación del Cuerpo Médico Forense en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 18 jurisdicciones adheridas, medida que está prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo, pero no ha sido implementada de forma plena.

“La conformación de estos cuerpos es el único mecanismo capaz de ordenar el actual descalabro pericial, aportar transparencia y certeza a los procesos judiciales y evitar la fijación de montos indemnizatorios abusivos que comprometen la sostenibilidad del sistema”, afirmó la cámara empresaria.

