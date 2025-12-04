Las ART cuestionaron a la Justicia porteña por el índice de indexación de las indemnizaciones laborales en CABA

“Mientras los accidentes laborales se reducen año tras año gracias al compromiso de todos los actores en materia de prevención —con una baja del 80% en fallecimientos y del 55% en accidentes en el ámbito laboral—, la litigiosidad continúa creciendo de manera desproporcionada”, advirtió la entidad.

Este año, según sus proyecciones, se alcanzará un récord histórico de más de 130.000 demandas nuevas, lo que profundiza las tensiones económicas del sistema.

Frente a este escenario, la UART insistió en la necesidad de completar la instrumentación del Cuerpo Médico Forense en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 18 jurisdicciones adheridas, medida que está prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo, pero no ha sido implementada de forma plena.

“La conformación de estos cuerpos es el único mecanismo capaz de ordenar el actual descalabro pericial, aportar transparencia y certeza a los procesos judiciales y evitar la fijación de montos indemnizatorios abusivos que comprometen la sostenibilidad del sistema”, afirmó la cámara empresaria.