Las frases de Fabiola Yañez: la fiesta de Olivos, infidelidades y juego psicológico

La ex pareja de Fernández indicó que la foto del polémico festejo desató un "juego psicológico". "Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa", explicó en diálogo con Infobae.

Además sobresalió su testimonio cuando dijo: “Yo le pedí ayuda a mucha gente y no me dieron nada. Fui a pedirle a quienes tenían que hacer algo, al Ministerio de la Mujer. Y no me dijeron nada”.

pixelcut-exportjpeg.webp La foto de la celebración en Olivos en plena pandemia. (Foto: archivo)

Qué encontró Fabiola Yañez en el teléfono de Alberto Fernández

Por otra parte, Fabiola Yañez dio detalles acerca de lo que encontró en el celular de Alberto Fernández, de quien se filtraron unos polémicos videos con la periodista Tamara Petinatto. ''Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos'', describió la exprimera dama.

Yañez reveló el contexto en el que encontró esas fotos, contando que fue su hijo pequeño el que las vio primero: ''Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos”.

Y agregó: ''Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: “Fabiola, ¿qué es esto?” Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos''.