Las negociaciones secretas entre la Casa Rosada y la AFA para intentar la foto de Alberto Fernández y Lionel Messi

"No sabemos nada, habrá que preguntarle a la AFA", dijo a A24.com la vocera presidencial Gabriela Cerruti al filo de la medianoche. Ante la falta de respuestas de la Selección, y preso de la incertidumbre, el Presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU 842) que dispuso declarar un feriado nacional para este martes 20 "a fin de que el pueblo argentino pueda festejar" el Mundial. Además, decidió el inédito cierre total de la Casa Rosada por los operativos de seguridad en toda la Ciudad que estará de festejos.

La sede gubernamental nunca en la historia cerró sus puertas: ni en los bombardeos de 1955 en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, ni en los levantamientos carapintadas en 1987 y 1990, ni durante la crisis de 2001, con un estallido social con bombas incendiarias sobre Balcarce 50, ni durante la muerte de Néstor Kirchner y de Diego Maradona. Nunca.

La Selección no respondió a la invitación, pero preparan la Casa Rosada

No podrán ingresar a Balcarce 50 ni funcionarios ni periodistas, sino sólo el personal esencial. "Sí. Se redujo a muy poca gente la Casa. No tienen la confirmación de la Selección, pero se hace todo como si vinieran. Nunca dijeron que vendrían", señaló un funcionario de Presidencia. Los preparativos consisten en coordinar las fuerzas federales de seguridad y disponer el vallado perimetral de la sede de gobierno.

"Creo que mañana van a insistir para lograr que vayan", dijo otro funcionario de la Presidencia, atribulado por la falta de respuestas de los jugadores. Tapia y Messi no son partidarios de los festejos políticos, o al menos con el Gobierno.

En las filas de la vicepresidenta Cristina Kirchner celebraban el -hasta ahora- desplante al Presidente, porque tanto ella como La Cámpora no quería que Alberto Fernández pudiera capitalizar el triunfo deportivo. Sobre el mediodía de este lunes, la Selección Argentina comunicó por Twitter que festejarán con la gente de a pie y sin funcionarios cerca.

La selección "festejará el título mundial con los hinchas" y sin funcionarios

Cuando transcurrían las arduas negociaciones del Presidente con la AFA para recibir a los jugadores en la Casa Rosada, los funcionarios se enteraron por Twitter que la Selección había decidido otra cosa: “El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. ¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO!” No dejaba margen a dudas.

https://twitter.com/Argentina/status/1604849728675536899 El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas.



¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO! pic.twitter.com/YIjyyYJS4w — Selección Argentina (@Argentina) December 19, 2022

El mensaje fue claro en cuanto a que la Selección no quiere politizar el logro deportivo, pese a que hasta el mismo martes habrá sondeos del Gobierno para tener algún acercamiento a los consagrados futbolistas. “Hay hermetismo en el plantel, pero a Messi nunca le gustó politizar nada, así que estimamos que no irán a la Casa Rosada”, dijo a A24.com un allegado a la familia del mejor jugador del mundo.

Entre las especulaciones de las últimas horas, existe el rumor difundido de que Claudio “Chiqui” Tapia no tiene buena relación con Alberto Fernández, porque sospecha que el Presidente buscó desbancarlo de la AFA. Además, el Gobierno y la ANMAT todavía guardan sin autorizar el ingreso al país de 32 respiradores artificiales que Messi donó en junio de 2020, en plena pandemia del Covid 19 y eso nunca fue bien digerido por el astro.

El contraste que marca la gente entre el Gobierno y la Selección

19-12-2022_doha_argentina_se_consagro_campeon.jpg

Alberto Fernández esperaba desde hace varios meses un Mundial exitoso para la Selección de fútbol, como un remanso de tranquilidad y buen humor social frente a tantas malas noticias políticas y económicas. Pero en las redes sociales los usuarios marcan el contraste entre el Gobierno desgastado y la Selección Argentina triunfal. Por eso resulta difícil a la jefatura política del Frente de Todos asociar el triunfo deportivo a un logro político. Más bien, se agiganta la diferencia.

El circo no tapa la falta de pan en este caso. Quienes rechazan al Gobierno visualizan valores en la Selección de Scaloni, y en su manera de trabajar, con humildad, orden, compañerismo, temple y calidad técnica, que no le atribuyen al gobierno del Frente de Todos. O más bien, le asignan valores contrarios a los de la "Scaloneta". Aquella apuesta se volvió en contra.

Es por ello que a media tarde, hubo hermetismo en la Presidencia y muchas caras largas en la Casa Rosada. Allegados a los voceros oficiales aseguraban que “por ahora no habrá nada en la Casa Rosada y solo habrá transmisión de la caravana”. Todo era impreciso en la información. No obstante, fuentes de Seguridad de Balcarce 50 aseguraron que había orden de disponer el vallado que la Policía Federal dejó apilado ante las rejas del palacio gubernamental.

Ese cordón metálico iría desde el Banco Nación sobre la avenida Rivadavia hasta el Ministerio de Economía sobre Hipólito Yrigoyen, a lo ancho de la Plaza de Mayo, y a unos 10 metros de las rejas que rodean a la Casa Rosada. Sería para prevenir que grupos de fanáticos que vayan a festejar al Obelisco se desvíen hacia la sede gubernamental para hacer desmanes.

Las tres alternativas aún no aceptadas por la Selección Argentina

El Gobierno decretó feriado nacional para este martes y reina el desconcierto en las provincias

Según confiaron a A24.com fuentes de la Presidencia de la Nacion desde el lunes el Gobierno le ofreció tres alternativas a la selección nacional: la Casa Rosada, el Ministerio de Desarrollo Social o la caravana por la 9 de julio.

En cuanto a la recepción en la Casa Rosada, si los jugadores lo solicitaban, el Presidente llegó a ofrecer que se retiraría y los dejaría solos para que celebren desde el balcón de Perón con la gente en la Plaza. Pero esa alternativa hacía inevitable al menos un saludo de los jugadores con Alberto Fernández.

En 2014, la ex presidenta Cristina Kirchner había ido hasta el predio de la AFA en Ezeiza y los había homenajeado con un discurso en el que interactuó con los dirigidos de Alejandro Sabella.

La segunda alternativa era poner un palco para los jugadores frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde hay un gran mural de Eva Perón. Y una tercera era organizar una caravana hasta desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta la sede de la AFA en la calle Viamonte y Talcahuano. Pero ninguna funcionó por ahora.

En caso de vallar todo el frente de la Casa Rosada, estaba previsto que el ingreso de los jugadores y del personal sería por detrás, por la Plaza Colón. “Pero todo eso lo definen el Chiqui Tapia y los jugadores, que por ahora no contestan. Luego de los festejos en Qatar no hubo tiempo de preguntarles y no contestan”, señaló un funcionario gubernamental a A24.com.

El Mundial unió a Aníbal Fernández, Berni y D'Alessandro

Con el correr de las horas esa desesperante falta de respuesta fue alimentando la resignación del Presidente de que no habría recepción en la Casa Rosada. De todos modos, los ministerios de Seguridad de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad coordinaron el operativo para la jornada del martes.

Hubo contactos entre el ministro nacional Aníbal Fernández y también se vio a los ministros Sergio Berni (Buenos Aires) y Marcelo D’Alessandro (Ciudad) ultimando detalles de organización en el Café Martínez, en la avenida Pueyrredón y Las Heras. “No sabemos cómo será, porque nos dirá la delegación que harán cuando lleguen. Pero igual comenzamos a organizar los movimientos”, dijo Berni a A24.com.

Feriado nacional, con reproches opositores de los Bullrich

Pese a la falta de respuesta, el Presidente firmó el DNU 842. Declaró mediante esa norma el “feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la ‘Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022’”. Las nuevas políticas de género obligan a precisar lo obvio, que los ganadores son varones. Insólito.

También instruyó “a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales” y se exceptuó del feriado nacional “al personal de las instituciones bancarias y entidades financieras y de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), el que deberá prestar servicios hasta las 12:00 horas”.

El propio DNU desató reacciones adversas en la oposición. La presidenta del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió a marcar diferencias. “¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando”

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1604979364583526400 ¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2022

En la misma línea, el ex senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, criticó la medida. “Si declaramos asueto o feriado para recibir a la selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron”. Se refería al ejemplo de esfuerzo y trabajo.

https://twitter.com/estebanbullrich/status/1604932183168262145 Si declaramos asueto o feriado para recibir a la selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) December 19, 2022

Sobre el caer de la noche, los voceros oficiales de la Casa Rosada difundieron el cierre total del palacio para este martes. “Mañana habrá operativos de seguridad en toda la Ciudad. Por esa razón, y por directiva de Casa Militar, la Casa Rosada permanecerá cerrada para trabajadoras y trabajadores, incluida la prensa acreditada. Solo se permitirá el ingreso de personal esencial. Nos volvemos a ver el miércoles!”.

Si la Selección Argentina no va a la Casa de Gobierno, la mejor manera de disimular el desplante era que nadie entrará por motivos de seguridad, algo que nunca había ocurrido en la historia. Si a último momento acepta la invitación, todo estará listo para recibir a los cracks de Qatar.