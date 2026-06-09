Encontraron muerto a un directivo de la empresa fundada por Martín Menem

Cuando el hombre ingresó a la vivienda encontró a Osorio Peñaloza muerto sobre la cama y dio aviso a la Policía, al SAME y a Martín Menem, quien luego se presentó en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, que conduce Eduardo Cubría. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que haya sufrido un edema pulmonar, aunque aún se aguardan peritajes y estudios complementarios.

El comunicado de la compañía: "Una huella imborrable"

Conocida la trágica noticia, la conducción de GenTech Argentina SA emitió un comunicado institucional a través de sus plataformas digitales para despedir al directivo y manifestar su apoyo a los familiares en el plano íntimo: "Su profesionalismo, compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino junto a él. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización", expresaron desde la firma.

"En este dificil momento, acompañamos a su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", concluyó la empresa de Martín Menem.