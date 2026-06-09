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Encontraron muerto a un directivo de la empresa fundada por Martín Menem

Daniel Osorio Peñaloza, gerente general de GenTech Argentina, fue hallado sin vida en su departamento de Almagro. La Justicia investiga las causas del fallecimiento y, en un primer momento, el caso fue caratulado como "muerte dudosa".

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Encontraron muerto a un directivo de la empresa fundada por Martín Menem (Foto: archivo).

Encontraron muerto a un directivo de la empresa fundada por Martín Menem (Foto: archivo).

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano y gerente general de GenTech Argentina, la empresa de suplementos nutricionales fundada por Martín Menem, fue encontrado muerto este domingo en su departamento del barrio porteño de Almagro. El hallazgo motivó una investigación judicial y la intervención de peritos y personal de la Policía de la Ciudad.

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Según trascendió, el hombre de 46 años no respondía llamados desde hacía varios días. La preocupación por la falta de contacto llevó al entorno del presidente de la Cámara de Diputados a intentar ubicarlo.

Daniel Osorio Peñaloza

Menem, en tanto, se refirió al hecho este martes mediante una publicación en sus redes. “La muerte de Daniel es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, escribió.

menem peñaloza

La última vez que habían visto a Osorio Peñaloza fue el viernes junto a Martín Menem cuando compartieron una cena junto a otro directivo de la compañía. Al no obtener respuestas durante todo el sábado y la mañana del domingo, el titular de Diputados se comunicó con un amigo de la víctima y gerente financiero de GenTech, quien tenía las llaves del departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez.

Cuando el hombre ingresó a la vivienda encontró a Osorio Peñaloza muerto sobre la cama y dio aviso a la Policía, al SAME y a Martín Menem, quien luego se presentó en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, que conduce Eduardo Cubría. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que haya sufrido un edema pulmonar, aunque aún se aguardan peritajes y estudios complementarios.

El comunicado de la compañía: "Una huella imborrable"

Conocida la trágica noticia, la conducción de GenTech Argentina SA emitió un comunicado institucional a través de sus plataformas digitales para despedir al directivo y manifestar su apoyo a los familiares en el plano íntimo: "Su profesionalismo, compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino junto a él. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización", expresaron desde la firma.

"En este dificil momento, acompañamos a su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", concluyó la empresa de Martín Menem.

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