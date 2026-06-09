Hongos en las uñas de los pies: por qué se producen y qué hacer para que desaparezcan

Además de las alteraciones visibles, algunas personas experimentan descamación en la piel cercana, mal olor o molestias al caminar.

Vinagre y bicarbonato: la alternativa casera para combatir a los hongos

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Entre los métodos caseros más difundidos para los casos leves figura una preparación a base de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Quienes la utilizan sostienen que el vinagre ayuda a generar un ambiente menos favorable para la proliferación de microorganismos, mientras que el bicarbonato contribuye a reducir el exceso de humedad.

La preparación consiste en mezclar:

Medio litro de agua tibia .

. Media taza de vinagre blanco .

. Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Luego se recomienda sumergir los pies durante 20 minutos diarios y mantener la rutina durante varias semanas.

Sin embargo, los especialistas advierten que los remedios caseros pueden resultar útiles como complemento en algunos cuadros iniciales, pero no reemplazan los tratamientos indicados por profesionales de la salud cuando la infección está avanzada o compromete una parte importante de la uña.

Los errores más comunes que dificultan la recuperación

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La evolución favorable de la afección depende en gran medida de ciertos hábitos cotidianos. Uno de los errores más frecuentes es no secar correctamente los pies después del baño o del remojo. La humedad acumulada, especialmente entre los dedos, favorece la persistencia de la infección.

Otro descuido habitual es utilizar el mismo par de zapatos todos los días. Los especialistas aconsejan alternar el calzado para permitir que se airee y se seque completamente antes de volver a usarlo.

También es importante evitar compartir elementos de pedicura, como limas o cortauñas, ya que pueden convertirse en una vía de contagio. La recomendación es desinfectarlos con alcohol después de cada uso.

Cómo saber si una uña afectada está mejorando

La recuperación suele ser lenta debido al ritmo de crecimiento de las uñas de los pies. Por esa razón, los cambios visibles pueden tardar varios meses en aparecer.

Entre las primeras señales positivas se encuentran la detención del engrosamiento, la reducción de la coloración amarillenta y el crecimiento de una uña nueva más clara y uniforme desde la base.

Además, cuando existe pie de atleta asociado, suelen disminuir la picazón, la irritación y el mal olor.

Cuándo consultar al médico por una infección en las uñas

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Aunque las alternativas caseras pueden utilizarse como complemento en algunos casos leves, existen situaciones en las que la consulta profesional resulta indispensable.

Se recomienda acudir a un médico si aparecen síntomas como dolor, inflamación, enrojecimiento, secreción o pus, o si el problema compromete varias uñas al mismo tiempo. También es fundamental buscar atención especializada en personas con diabetes, trastornos circulatorios o sistemas inmunológicos debilitados.

Si después de varias semanas de cuidados constantes no se observan mejoras, el profesional podrá indicar tratamientos específicos, que pueden incluir antifúngicos tópicos u orales, según cada caso.

Qué hacer para prevenir los hongos en los pies

Para reducir el riesgo de desarrollar esta afección, los especialistas recomiendan mantener los pies secos, utilizar medias limpias, cambiar el calzado con frecuencia y usar ojotas en duchas o vestuarios de uso compartido.

La combinación de higiene, constancia y detección temprana sigue siendo una de las principales herramientas para evitar que una infección fúngica avance y termine dañando las uñas de forma permanente.