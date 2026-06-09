En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pies
Hacks
Salud

Hongos en las uñas de los pies: por qué se producen y qué hacer para que desaparezcan

Algunas señales en las uñas pueden indicar la presencia de una afección más común de lo que parece. Cuáles son los factores que favorecen su aparición y qué medidas ayudan a prevenir que el problema avance.

Banner Seguinos en google DESK
Las uñas amarillas

Las uñas amarillas, engrosadas o quebradizas suelen generar preocupación por una cuestión estética, pero detrás de estos cambios puede esconderse una infección por hongos.

Las uñas amarillas, engrosadas o quebradizas suelen generar preocupación por una cuestión estética, pero detrás de estos cambios puede esconderse una infección por hongos. Se trata de una afección frecuente que, si no se trata a tiempo, puede extenderse y afectar otras uñas, provocando alteraciones cada vez más visibles.

Leé también Picazón en la piel: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta
La picazón persistente no siempre se debe al frío, al estrés o a la piel seca. Especialistas advierten que, en algunos casos, puede ser una señal temprana de problemas internos que requieren atención médica.

Conocida médicamente como onicomicosis, esta infección suele aparecer de forma gradual y puede tardar meses en desaparecer por completo, ya que las uñas de los pies crecen lentamente.

Por qué aparecen hongos en las uñas de los pies

Pies con hongos.jpg

Los hongos encuentran las condiciones ideales para desarrollarse en ambientes cálidos, húmedos y oscuros, como el interior del calzado, los vestuarios, las duchas públicas y las piscinas.

Cuando estos microorganismos logran ingresar debajo de la uña a través de pequeñas fisuras o lesiones, comienzan a alimentarse de la queratina, una proteína presente en las uñas. Con el tiempo, esto puede provocar cambios de color, engrosamiento, fragilidad y deformaciones.

Además de las alteraciones visibles, algunas personas experimentan descamación en la piel cercana, mal olor o molestias al caminar.

Vinagre y bicarbonato: la alternativa casera para combatir a los hongos

onicomicocis

Entre los métodos caseros más difundidos para los casos leves figura una preparación a base de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Quienes la utilizan sostienen que el vinagre ayuda a generar un ambiente menos favorable para la proliferación de microorganismos, mientras que el bicarbonato contribuye a reducir el exceso de humedad.

La preparación consiste en mezclar:

  • Medio litro de agua tibia.
  • Media taza de vinagre blanco.
  • Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Luego se recomienda sumergir los pies durante 20 minutos diarios y mantener la rutina durante varias semanas.

Sin embargo, los especialistas advierten que los remedios caseros pueden resultar útiles como complemento en algunos cuadros iniciales, pero no reemplazan los tratamientos indicados por profesionales de la salud cuando la infección está avanzada o compromete una parte importante de la uña.

Los errores más comunes que dificultan la recuperación

secar-pies

La evolución favorable de la afección depende en gran medida de ciertos hábitos cotidianos. Uno de los errores más frecuentes es no secar correctamente los pies después del baño o del remojo. La humedad acumulada, especialmente entre los dedos, favorece la persistencia de la infección.

Otro descuido habitual es utilizar el mismo par de zapatos todos los días. Los especialistas aconsejan alternar el calzado para permitir que se airee y se seque completamente antes de volver a usarlo.

También es importante evitar compartir elementos de pedicura, como limas o cortauñas, ya que pueden convertirse en una vía de contagio. La recomendación es desinfectarlos con alcohol después de cada uso.

Cómo saber si una uña afectada está mejorando

La recuperación suele ser lenta debido al ritmo de crecimiento de las uñas de los pies. Por esa razón, los cambios visibles pueden tardar varios meses en aparecer.

Entre las primeras señales positivas se encuentran la detención del engrosamiento, la reducción de la coloración amarillenta y el crecimiento de una uña nueva más clara y uniforme desde la base.

Además, cuando existe pie de atleta asociado, suelen disminuir la picazón, la irritación y el mal olor.

Cuándo consultar al médico por una infección en las uñas

pies-hongos

Aunque las alternativas caseras pueden utilizarse como complemento en algunos casos leves, existen situaciones en las que la consulta profesional resulta indispensable.

Se recomienda acudir a un médico si aparecen síntomas como dolor, inflamación, enrojecimiento, secreción o pus, o si el problema compromete varias uñas al mismo tiempo. También es fundamental buscar atención especializada en personas con diabetes, trastornos circulatorios o sistemas inmunológicos debilitados.

Si después de varias semanas de cuidados constantes no se observan mejoras, el profesional podrá indicar tratamientos específicos, que pueden incluir antifúngicos tópicos u orales, según cada caso.

Qué hacer para prevenir los hongos en los pies

Para reducir el riesgo de desarrollar esta afección, los especialistas recomiendan mantener los pies secos, utilizar medias limpias, cambiar el calzado con frecuencia y usar ojotas en duchas o vestuarios de uso compartido.

La combinación de higiene, constancia y detección temprana sigue siendo una de las principales herramientas para evitar que una infección fúngica avance y termine dañando las uñas de forma permanente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pies Hacks
Notas relacionadas
Picazón en los oídos: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta
Diego Peretti arrasa en Netflix con su nueva película y es el estreno más visto del año
Furor en Netflix: la serie turca más popular es tendencia con el estreno de su nueva temporada

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar