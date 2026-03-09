Juan Bautista Mahiques propuso a Matías Álvarez para encabezar la UIF

Además, señaló que “para evitar cualquier tipo de suspicacia he decidió mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia [Daniel Roque Vítolo]. Acabo de resolverlo hace un rato”.

Quién es Matías Gabriel Álvarez

Matías Gabriel Álvarez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el Diploma de Honor en 2013 con orientación en Derecho Penal. Actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En el ámbito judicial, desarrolla su carrera en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde se desempeña desde diciembre de 2023 como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con funciones de coordinación de investigaciones y litigio estratégico en la región de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2019 y 2023 fue auxiliar fiscal en esa misma procuraduría, especializada en la persecución del narcotráfico y delitos complejos.

Antes de ese cargo, trabajó como secretario de fiscalía de primera instancia entre 2015 y 2019. Su trayectoria en el sistema judicial comenzó en la Justicia Criminal y Correccional Federal, donde fue escribiente auxiliar y luego jefe de despacho en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 de la Capital Federal entre 2010 y 2015.

En el plano internacional, Álvarez también se desempeña desde 2017 como co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, que funciona en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Además de su actividad judicial, mantiene una extensa trayectoria académica. Es profesor adjunto de Derecho Penal (Parte General) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y jefe de trabajos prácticos de la materia Elementos de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

A lo largo de su carrera participó como docente invitado y expositor en distintos programas de formación vinculados al derecho penal, el crimen organizado y el lavado de activos en universidades e instituciones académicas. Entre ellas se encuentran la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Belgrano.

En el campo de la investigación y la producción académica, es autor y coautor de artículos sobre derecho penal económico y narcocriminalidad publicados en revistas especializadas, y participó como experto en programas de capacitación y cooperación internacional organizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.