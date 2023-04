Ley de alcohol cero: el lobby del vino vs. el lobby de las aseguradoras detrás de la parálisis en el Senado

La semana pasada el Senado no pudo sesionar por algunas diferencias metodológicas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La oposición ahora pasó a tener una mayoría circunstancial en la Cámara y quería hacer valer su número para ordenar el temario de la sesión; el Frente de Todos no quería ceder a esa nueva realidad y estiró el conflicto al máximo para no caer en una derrota.