Ley de Financiamiento Universitario: Diego Santilli anticipó que apoyará el veto de Milei

“Tengo la posición de sostener el veto porque uno no puede perder la coherencia de lo que dice”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia. Asimismo, aseguró: "soy egresado de la UBA, la amo y ha sido un lugar central, pero detrás de una bandera noble tenés dirigentes que hacen política o han pisoteado la educación pública porque no han votado la esencialidad educativa”, cuestionó e hizo foco en el equilibrio fiscal.