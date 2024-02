Ley Ómnibus: en un tenso cruce, qué le dijo Martín Menem a Cecilia Moreau durante el debate en Diputados

De esta manera, Cecilia Moreau dijo que “el patoterismo vivido nunca lo vi qué en el recinto, no puede ser considerada una cuestión de privilegio. Más allá de ello, si tiene que ver con el narcotráfico, que vaya a la justicia y no hacer comentarios fuera de lugar, no sea cobarde”.

Embed

Martín Menem le apagó el micrófono a Moreau

En ese momento, cuando Martín Menem quiso intervenir, la diputada Moreau le dijo “lo que usted tiene que hacer…”, lo que generó una respuesta contundente del presidente de la Cámara de Diputados: “No me diga lo que tengo que hacer” y, acto seguido, le apagó el micrófono para pedirle que “guardemos la formas y no nos insultemos entre nosotros”.

“Nunca apague el micrófono salvo cuando le imponga improperios a otros, usted no es cárcel o bala”, le recriminó Cecilia Moreau a Menem, antes de volver al tema por el cual se había generado el conflicto.