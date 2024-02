Eduardo Belliboni: "Estamos es una especie de estado de sitio"

“No son sólo nuestras libertades están en juego, sino las de todos. Estamos hablando de una especie de estado de sitio planteado por Patricia Bullrich y apoyado por Javier Milei. Ahora hay una convocatoria y seguimos esperando el apoyo de la CGT que hizo un paro después nada más”, sostuvo el dirigente.

Para Belliboni está en juego la libertad y la constitucionalidad

A su vez, el líder del Polo Obrero agregó que: “Nos vamos a movilizar pacíficamente. Ayer no me desmayé, pero si perdí el aire por las patadas que me dieron los de Gendarmería y por los gases, todos fuimos agredidos. Nos están dejando sin laburo y falta salario”.

“Ayer la Policía hizo una represión sobre la avenida Rivadavia, digna de una invasión de un país enemigo. Es necesario que no se avance más sobre la libertad democrática y vamos a defender el derecho a manifestarnos”, concluyó Belliboni.