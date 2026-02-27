Licitación de la Hidrovía: se recibieron tres ofertas de las principales dragadoras del mundo

Asimismo, los actores del sector privado como la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA– CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires, de las Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federacion Agraria, organizaciones ambientalistas y otros representantes técnicos y productivos, dieron su respaldo a la iniciativa.

La Vía Navegable Troncal, una de las mayores rutas fluviales del mundo, constituye una infraestructura estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino, y de países de la región, y su modernización permitirá un importante salto de competitividad a la producción argentina.

Se trata de una licitación de tres sobres, donde la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible. El Sobre 1 evaluará los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes. El Sobre 2, en tanto, analizará con un sistema de puntajes el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas. El Sobre 3, en tanto, evaluará las ofertas económicas de cada oferente.

Tras el análisis, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión a cargo del sector privado, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, por un plazo de 25 años y una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto de privatización de la Vía Navegable Troncal representa una transformación estructural para el sistema logístico local, ya que los buques de gran calado operaran a plena capacidad, reduciendo los costos logísticos.

Estas mejoras integrales están diseñadas para seguir mejorando la competitividad del comercio exterior argentino, potenciando la producción nacional en los mercados del mundo.