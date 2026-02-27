Gran Hermano 2026: Brian Sarmiento podría tener la peor noticia mientras está en la casa

TW Ubfal - embargo a Brian Sarmiento GH

Lo cierto es que Tessie Poza ya había expuesto públicamente las tensiones con el padre de su hija y no dudó en hablar de “abandono”. En una entrevista con el streaming Bondi TV, relató cómo fue el último encuentro presencial entre Frida y su papá.

“La última vez que lo vimos fue cuando estuvimos de visita hace dos años en Argentina. Estuvimos una semana, después él se ofendió, no lo vimos más”, contó, evidenciando la distancia que se instaló entre ambos.

Consultada por el vínculo actual, fue aún más tajante. “Mi hija cumplió años y él le escribió por Instagram: ‘Feliz cumpleaños, ¿cuándo podemos hablar?’. La nena le agradeció el saludo, pero no quiso hablar por teléfono con él”, reveló.

Según explicó Tessie, el quiebre definitivo se produjo tras una conversación que marcó a la menor. “La última conversación que tuvieron, ella me explicó que Brian le dijo ‘no la escuches a tu mamá, ella te miente’. Y Frida no soporta que nadie le diga algo así de la mamá”, concluyó, dejando al descubierto el profundo conflicto familiar que hoy trasciende cualquier escándalo televisivo.

Brian Sarmiento y Tessie Poza

Cuál fue el primer escándalo de Brian Sarmiento en Gran Hermano por el que pidieron su expulsión

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de Telefe arrancó con todo y, a pocos días de su debut, ya sumó su primera gran controversia. Con 28 jugadores listos para dejarlo todo en la casa más famosa del país, el reality volvió a instalarse en la conversación pública. Y, como era de esperarse, no tardaron en aparecer los primeros focos de conflicto.

En ese contexto, quien quedó rápidamente bajo la lupa fue Brian Sarmiento. El ex futbolista consiguió en tiempo récord lo que muchos buscan durante semanas: convertirse en tendencia. En menos de 48 horas protagonizó dos episodios que lo pusieron en el centro de todas las miradas.

Primero fue un fuerte intercambio con una compañera apenas comenzada la convivencia. Pero lo que realmente hizo estallar las redes ocurrió horas después, cuando un accionar suyo dentro de uno de los cuartos generó indignación y abrió un intenso debate entre los seguidores del programa.

Fiel a su personalidad directa, Brian Sarmiento dejó en evidencia que no tiene intención de moderarse frente a las cámaras. En una escena que se viralizó a gran velocidad, el ex jugador se quitó la ropa interior delante de varios compañeros, sin distinguir entre hombres y mujeres presentes. Con total naturalidad, como si estuviera en la intimidad de un vestuario, se bajó los calzoncillos y quedó completamente desnudo ante otros participantes.

El fragmento no tardó en multiplicarse en redes sociales y las reacciones fueron inmediatas. En X (ex Twitter) abundaron los cuestionamientos. “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”, escribieron distintos usuarios, especialmente señalando que la situación ocurrió frente a Danelik, la influencer trans que cuenta con un fuerte apoyo del público.

Lo llamativo es que antes de cruzar la puerta de la casa, Brian Sarmiento ya había anticipado que no pasaría desapercibido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, expresó en su carta de presentación. Y dejó una frase que hoy resuena con fuerza tras la polémica: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.

A menos de dos días del comienzo, el ex deportista ya quedó en el ojo de la tormenta. Ahora, la incógnita es inevitable: ¿la producción tomará cartas en el asunto o todo seguirá como si nada dentro del juego?