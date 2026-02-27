Incidentes en el Congreso: qué calles permanecen cerradas y cuántos detenidos hay

Cómo fueron las marchas

Jubilados: marcharon desde la Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao.

Polo Obrero-MST-FIT-Unidad y otras organizaciones piqueteras junto a trabajadores del Garrahan y Fate se concentraron en Avenida Rivadavia y Entre Ríos.

ATE estuvo en Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo.

Frente Sindical Unidos y Gremio de Judiciales concentraron en Salta y Avenida de Mayo.

Las dos CTA fue a Salta y Avenida Belgrano.

Una delegación de la UTEP se congregó en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

El Ministerio de Seguridad ya tenía un diagrama de cortes programado.

Cuatro detenidos y tres policías heridos en medio de la jornada de protestas

Cuatro personas fueron detenidas por la Policía de la Ciudad tras los incidentes registrados durante la mañana en la zona del Obelisco, en el marco de la jornada de movilizaciones. Tres de los arrestados están acusados de haber agredido a tres efectivos policiales, mientras que el cuarto fue aprehendido por resistencia a la autoridad. Las detenciones se concretaron en Rivadavia al 1.200.

Como consecuencia de los enfrentamientos, tres oficiales resultaron con heridas leves. Dos de ellos sufrieron traumatismos de rodilla, mientras que un tercero presentó lesiones en la mano derecha. En tanto, la Policía de la Ciudad mantiene presencia en la Plaza del Congreso, por fuera del anillo de seguridad dispuesto por las Fuerzas Federales y en calles laterales, con un operativo que involucra a unos 800 efectivos.