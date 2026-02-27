Incidentes en el Congreso: qué calles permanecen cerradas y cuántos detenidos hay
El enfrentamiento entre la Policía y diferentes organizaciones tuvo su pico de tensión durante la mañana en la avenida 9 de Julio. El Ministerio de Seguridad ya tenía un diagrama de cortes programado.
El Senado está sancionando este viernes la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei, por lo cual algunas calles que se encuentran en los alrededores del Congreso están cortadas debido a que la presencia de diferentes organizaciones y sindicatos que están en contra del proyecto de ley y que generaron disturbios y tensión con la Policía. Hubo 4 detenidos y 3 heridos por los incidentes.
En este contexto, hay dos vallados en los alrededores del Congreso, mientras que los manifestantes, tantos pacíficos, como agresivos, que se dirigieron a las inmediaciones de la Plaza Congreso, en el perímetro delimitado permanecen cortadas las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.
En tanto, el Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad del que participan al menos dos mil efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, mientras que también están apostadas las brigadas de Infantería, motorizada, camiones hidrantes, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales, que tuvieron que actuar cuando por la mañana del viernes se generó el enfrentamiento entre las fuerzas y los manifestantes.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad puso un perímetro en Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos.
Cómo fueron las marchas
Jubilados: marcharon desde la Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao.
Polo Obrero-MST-FIT-Unidad y otras organizaciones piqueteras junto a trabajadores del Garrahan y Fate se concentraron en Avenida Rivadavia y Entre Ríos.
ATE estuvo en Bernardo de Yrigoyen y Avenida de Mayo.
Frente Sindical Unidos y Gremio de Judiciales concentraron en Salta y Avenida de Mayo.
Las dos CTA fue a Salta y Avenida Belgrano.
Una delegación de la UTEP se congregó en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.
Cuatro detenidos y tres policías heridos en medio de la jornada de protestas
Cuatro personas fueron detenidas por la Policía de la Ciudad tras los incidentes registrados durante la mañana en la zona del Obelisco, en el marco de la jornada de movilizaciones. Tres de los arrestados están acusados de haber agredido a tres efectivos policiales, mientras que el cuarto fue aprehendido por resistencia a la autoridad. Las detenciones se concretaron en Rivadavia al 1.200.
Como consecuencia de los enfrentamientos, tres oficiales resultaron con heridas leves. Dos de ellos sufrieron traumatismos de rodilla, mientras que un tercero presentó lesiones en la mano derecha. En tanto, la Policía de la Ciudad mantiene presencia en la Plaza del Congreso, por fuera del anillo de seguridad dispuesto por las Fuerzas Federales y en calles laterales, con un operativo que involucra a unos 800 efectivos.