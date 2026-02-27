Pablo Heredia habló de su romance con Milett Figueroa y deslizó una picante chicana: "Era..."
En Bondi Live, Pablo Heredia recordó su romance con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli.
27 feb 2026, 15:55
Pablo Heredia, aquel joven que saltó a la fama en la segunda edición de Gran Hermano en 2001, volvió a estar en boca de todos tras una entrevista en Bondi Live. Radicado desde hace años en Perú, el actor repasó su historia personal y profesional, y no esquivó preguntas sobre uno de los romances más comentados de su vida: el que mantuvo con Milett Figueroa, hoy pareja de Marcelo Tinelli.
En la charla, Heredia se animó a describir qué busca en una mujer: inteligencia, espiritualidad y atracción física. Esa definición dio pie a que Pepe Ochoa le consultara directamente por Milett, y entre risas expresó: “Milett negó que estuvo conmigo, creo”.
Con humor, recordó que su vínculo con la modelo quedó expuesto en el programa peruano El Valor de la Verdad, donde las respuestas debían ser sinceras para no perder.
El actor explicó que en Perú la prensa suele captar a las figuras públicas en situaciones cotidianas, lo que allí llaman “ampay”. En su caso, fue fotografiado más de una vez junto a Milett, lo que confirmó la relación ante la mirada del público. “Me gustó mucho Milett, la quería mucho… fuimos muy amigos”, confesó, aunque aclaró que no volvería a intentarlo: para él, los ciclos que no funcionan deben cerrarse.
El momento más picante llegó cuando le recordaron que Figueroa había dicho que Tinelli era su primer novio argentino. Con ironía, Heredia retrucó: “Yo soy argentino. En el 2016 también era argentino”.
Y cerró con un comentario que dejó la puerta abierta a la interpretación: “A lo mejor tengo residencia peruana y bueno, no cuenta. Es un gris. Punto para Milett”.
Embed
Qué es de la vida de Pablo Heredia de Gran Hermano
Pablo Heredia se hizo conocido en 2001 al participar en la segunda edición de Gran Hermano. Su paso por el reality fue breve pero intenso, ya que abandonó la casa tras atravesar una crisis emocional. Aun así, esa exposición lo llevó a ser convocado por Cris Morena para actuar en Rebelde Way, donde interpretó a Blas Heredia.
Después de su experiencia en la ficción argentina, Heredia diversificó su carrera: trabajó como animador, bailarín y mago, además de incursionar en la música. Su versatilidad le permitió mantenerse vigente en distintos ámbitos del espectáculo, aunque con el tiempo decidió buscar nuevas oportunidades fuera de Argentina.
En 2015 emigró a Perú, donde alcanzó gran popularidad gracias a su papel de Lucas Pedraglio en la serie Ven, baila, quinceañera. Allí también fue protagonista de la farándula local, con romances mediáticos como el que mantuvo con Milett Figueroa. Actualmente, Heredia continúa radicado en Perú, dedicado a la actuación y proyectos artísticos.