Pablo Heredia habló de su romance con Milett Figueroa y deslizó una picante chicana: "Era..."

El momento más picante llegó cuando le recordaron que Figueroa había dicho que Tinelli era su primer novio argentino. Con ironía, Heredia retrucó: “Yo soy argentino. En el 2016 también era argentino”.

Y cerró con un comentario que dejó la puerta abierta a la interpretación: “A lo mejor tengo residencia peruana y bueno, no cuenta. Es un gris. Punto para Milett”.

Qué es de la vida de Pablo Heredia de Gran Hermano

Pablo Heredia se hizo conocido en 2001 al participar en la segunda edición de Gran Hermano. Su paso por el reality fue breve pero intenso, ya que abandonó la casa tras atravesar una crisis emocional. Aun así, esa exposición lo llevó a ser convocado por Cris Morena para actuar en Rebelde Way, donde interpretó a Blas Heredia.

Después de su experiencia en la ficción argentina, Heredia diversificó su carrera: trabajó como animador, bailarín y mago, además de incursionar en la música. Su versatilidad le permitió mantenerse vigente en distintos ámbitos del espectáculo, aunque con el tiempo decidió buscar nuevas oportunidades fuera de Argentina.

En 2015 emigró a Perú, donde alcanzó gran popularidad gracias a su papel de Lucas Pedraglio en la serie Ven, baila, quinceañera. Allí también fue protagonista de la farándula local, con romances mediáticos como el que mantuvo con Milett Figueroa. Actualmente, Heredia continúa radicado en Perú, dedicado a la actuación y proyectos artísticos.