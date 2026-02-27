En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Murió
Darío Lopérfido
En Madrid

Murió Darío Lopérfido, exministro del gobierno de Fernando De la Rúa

El deceso del exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura porteño fue confirmado este viernes.

Murió Darío Lopérfido

Murió Darío Lopérfido, exministro del gobierno de Fernando De la Rúa

Murió en Madrid Darío Lopérfido, a los 62 años, tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada en julio de 2024 y que avanzó de manera acelerada en los últimos meses.

Leé también Las lágrimas de Pamela David ante el fuerte relato de Hugo Lescano, diagnosticado con ELA: "Sentimiento"
Las lágrimas de Pamela David ante el fuerte relato de Hugo Lescano, diagnosticado con ELA: Sentimiento

El exministro del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, residía en la capital de España junto a su familia. Su deceso fue confirmado por allegados, este viernes, en las primeras horas del día.

Lopérfido ocupó cargos clave en la gestión cultural argentina. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), se desempeñó como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, donde también actuó como vocero presidencial en momentos críticos de la crisis económica y política que derivó en la renuncia del mandatario.

En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue ministro de Cultura durante seis meses en 2015 y, previamente, secretario de Cultura.

LOPERFIDOO

Uno de sus roles más destacados fue el de director artístico y general del Teatro Colón entre 2015 y 2016, período en el que impulsó reformas y programaciones que generaron tanto reconocimientos como controversias en el ámbito artístico.

También presidió Ópera Latinoamérica y participó activamente en la promoción de festivales como el BAFICI, consolidándose como una figura de peso en el debate cultural y político liberal argentino.

En 2025, ya instalado en Madrid, hizo pública su enfermedad. En una columna publicada en la revista Seúl, escribió: “Tener ELA es una mierda. No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. [...] El Darío de antes de la enfermedad ya murió. El actual es otra persona con otra vida y otros pensamientos”, escribió.

En otra reflexión, compartida en redes y medios, también expresó: “Hay enfermedades que te matan más rápido. Esta tiene esta cosa de la imposibilidad física, y eso es lo que más duele”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Murió Darío Lopérfido Fernando de la Rúa
Notas relacionadas
El duro relato de Lopérfido sobre vivir con ELA: "El Darío de antes..."
Qué condena recibió el cantante Nico Mattioli por atropellar y matar a una ciclista
¿De qué murió Robert Carradine, el actor de "Lizzie McGuire" y la película "La venganza de los nerds"?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar