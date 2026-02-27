Murió Darío Lopérfido, exministro del gobierno de Fernando De la Rúa

LOPERFIDOO

Uno de sus roles más destacados fue el de director artístico y general del Teatro Colón entre 2015 y 2016, período en el que impulsó reformas y programaciones que generaron tanto reconocimientos como controversias en el ámbito artístico.

También presidió Ópera Latinoamérica y participó activamente en la promoción de festivales como el BAFICI, consolidándose como una figura de peso en el debate cultural y político liberal argentino.

En 2025, ya instalado en Madrid, hizo pública su enfermedad. En una columna publicada en la revista Seúl, escribió: “Tener ELA es una mierda. No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. [...] El Darío de antes de la enfermedad ya murió. El actual es otra persona con otra vida y otros pensamientos”, escribió.

En otra reflexión, compartida en redes y medios, también expresó: “Hay enfermedades que te matan más rápido. Esta tiene esta cosa de la imposibilidad física, y eso es lo que más duele”.