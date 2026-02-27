Murió en Madrid Darío Lopérfido, a los 62 años, tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada en julio de 2024 y que avanzó de manera acelerada en los últimos meses.
El deceso del exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura porteño fue confirmado este viernes.
Murió Darío Lopérfido, exministro del gobierno de Fernando De la Rúa
Murió en Madrid Darío Lopérfido, a los 62 años, tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada en julio de 2024 y que avanzó de manera acelerada en los últimos meses.
El exministro del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, residía en la capital de España junto a su familia. Su deceso fue confirmado por allegados, este viernes, en las primeras horas del día.
Lopérfido ocupó cargos clave en la gestión cultural argentina. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), se desempeñó como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, donde también actuó como vocero presidencial en momentos críticos de la crisis económica y política que derivó en la renuncia del mandatario.
En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue ministro de Cultura durante seis meses en 2015 y, previamente, secretario de Cultura.
Uno de sus roles más destacados fue el de director artístico y general del Teatro Colón entre 2015 y 2016, período en el que impulsó reformas y programaciones que generaron tanto reconocimientos como controversias en el ámbito artístico.
También presidió Ópera Latinoamérica y participó activamente en la promoción de festivales como el BAFICI, consolidándose como una figura de peso en el debate cultural y político liberal argentino.
En 2025, ya instalado en Madrid, hizo pública su enfermedad. En una columna publicada en la revista Seúl, escribió: “Tener ELA es una mierda. No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. [...] El Darío de antes de la enfermedad ya murió. El actual es otra persona con otra vida y otros pensamientos”, escribió.
En otra reflexión, compartida en redes y medios, también expresó: “Hay enfermedades que te matan más rápido. Esta tiene esta cosa de la imposibilidad física, y eso es lo que más duele”.