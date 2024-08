Lilia Lemoine contra Villarruel: "¿Va a meter presa a la ministra de Seguridad?"

Al respecto, la diputada nacional indicó que Villarruel no está "defendiendo a la gente que la acompañó y la apoyó contra viento y marea, y para taparlo mete un acto para decir que vamos a temer a todos los montoneros presos".

"¿Quiénes?", cuestionó Lemoine y señaló: "El poder ejecutivo no es el poder judicial".

En ese sentido, marcó: "¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? Y tercero, ¿también nos va a meter presa a la ministra de seguridad? Porque está trabajando bien", respecto a Patricia Bullrich.

Lemoine acusó a Villarruel de llevar adelante una "campaña política proselitista diciendo barbaridades" y reconoció que las "generalizaciones que hizo me asustaron".

lilia-lemoine-diputadosjpeg.webp

Lemoine opinó sobre la interna entre Milei y Villarruel

Consultada por los rumores de internas dentro del Gobierno, Lemoine señaló que la imagen de Villarruel "depende de su relación con Javier Milei" y rechazó las declaraciones de la vicepresidenta: "Escucharla decir que es amiga de Javier...No sos amiga, él es el presidente y vos sos vicepresidente".

"Está sacando a relucir el vínculo para decir que está todo bien y fingir demencia, y eso no me gusta porque es la única que no admite que hay un problema", continuó.

Y agregó: "Yo no puedo fingir demencia, es mucha gente la que está empezando a darse cuenta de que las cosas no están bien".

Además, cuestionó "las sonrisas" con el senador José Mayans, luego de que el jefe de bancada de Unión por la Patria en el Senado asegure que la vice de Milei "tiene visiones más próximas" al peronismo que el propio Presidente.

victoria-villarruel-no-estuvo-en-el-acto-de-las-fuerzas-armadas-foto-reutersmatias-baglietto-FM3BSPCLBUDHFQY454DWLNDOHQ.avif Lemoine se refirió a los rumores de internas entre Villarruel y Milei

En esa misma línea, Lemoine señaló que “los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir”. Y consideró que la vicepresidenta “tiene su propia agenda. No es un problema institucional. Si se va, la reemplazaría el que sigue”.

También se mostró en desacuerdo con sus declaraciones por la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema: “Si no te gusta Lijo, expresá tus motivos. Tiene que ir una persona idónea y no a una mujer por ser mujer”.