Los 10 hechos destacados de la relación entre el Congreso y Milei en su primer año de gobierno

1. Primer debate de la Ley de Bases: un fracaso inicial

Javier Milei se tomó casi el primer mes de gobierno para terminar de escribir el proyecto de la "ley ómnibus" (que luego se pasó a llamar "bases"). Era un compendio interminable que incluía delegación de facultades, emergencia, desregulaciones comerciales, cambios en la ley laboral, en la justicia, en lo electoral, en la política energética, etc, etc, etc. A eso más tarde se le sumó todo un paquete fiscal.

Era un proyecto inabordable y eso quedó claro desde el primer debate en comisiones. El Gobierno cedió mucho. Sacó todo lo superficial y quedó un proyecto más manejable que tuvo dictamen de comisión.

Pero una vez en el recinto la oposición siguió pidiendo cambios a la ley y el oficialismo decidió pedir la "vuelta a comisión" del proyecto para no tener que seguir cediendo.

La ley quedarían stand by hasta conseguir los nuevos acuerdos. Recién se aprobó en junio.

2. Asamblea Legislativa nocturna e inédita

El 1° de marzo se llevó a cabo una Asamblea Legislativa fuera de lo común, ya que se realizó por la noche. Milei uso el escenario para anunciar el denominado “Pacto de Mayo”, un acta de 10 puntos con títulos ambiciosos para encarar reformas estructurales que buscaba acuerdos con gobernadores, sindicalistas y empresarios. La Asamblea estuvo marcada por discursos encendidos y un clima de tensión entre oficialismo y oposición.

Anunció que ese pacto quedaba sujeto a la aprobación de la "Ley Bases". El pacto no se firmaría ni en mayo ni en junio y tendría que esperar al 9 de julio.

3. Ley de Bases: de la negociación al éxito legislativo

Tras el fracaso inicial, el gobierno redobló los esfuerzos con Guillermo Francos liderando las negociaciones. El proyecto finalmente fue aprobado en Diputados con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. La ley pasó al Senado, hubo un empate 36 a 36 en general y pasó gracias al desempate de Victoria Villarruel.

A pesar de la aprobación el Senado le hizo cambios y tuvo que volver a diputados para su aprobación definitiva. Se sancionó el 28 de junio, seis meses después de ser presentada.

4. El MegaDNU 70/23: una controversia estancada

El decreto 70/23, conocido como el MegaDNU, buscaba implementar medidas económicas supuestamente urgentes. Tenia más de 300 artículos y generó todo tipo de debates.

En marzo el Senado decidió rechazar el decreto y el tema quedó en manos de Diputados. Sin embargo, la Cámara baja cajoneó el tema y nunca lo trató. El decreto quedó estancado, con sectores opositores acusando al oficialismo de intentar dilatar el debate para evitar una derrota formal.

5. El primer DNU rechazado en la historia

Por primera vez en la historia, un DNU presidencial fue rechazado por el Congreso. El decreto buscaba aumentar los fondos destinados a la SIDE. Primero fue descartado en Diputados donde se dio la inédita situación de que el PRO -principal aliado del Gobierno- le soltó la mano a Milei en ese tema. Una vez que el asunto fue tratado también en el Senado, el proyecto quedó formalmente derogado. En el Senado fue rechazado con 49 votos en contra y 11 a favor. Nunca antes en la historia había pasado eso.

6. Ley de movilidad jubilatoria: veto y resistencia

La ley de movilidad jubilatoria fue aprobada por ambas cámaras luego de un largo debate que incluyó discusiones sobre su impacto fiscal y social. Fue una ley que busco que los jubilados recuperen lo perdido con la devaluación de diciembre y que tengan un mecanismo de indexación de sus haberes que incluyera la inflación y el aumento de los salarios formales.

Milei la vetó argumentando que el país no podía sostener el gasto asociado. Aunque se intentó insistir en su aprobación, en Diputados un grupo de legisladores -apodados los “87 héroes”- votó en contra de la insistencia (se necesitaban 2/3) - y logró salvar al Gobierno de otra derrota. Milei los invitó a un asado.

7. Financiamiento universitario: veto tras la gran marcha federal

El proyecto de financiamiento universitario surgió como respuesta a una marcha federal masiva que movilizó a estudiantes y docentes de todo el país por el recorte del presupuesto a las universidades.

La ley fue aprobada en ambas cámaras (incluyendo el apoyo de senadores del PRO), pero Milei la vetó bajo el argumento de priorizar el equilibrio fiscal.

El intento por insistir en el proyecto también fracasó en Diputados.

8. Presupuesto: un proyecto que nunca llegó al recinto

Milei presentó el presupuesto 2025 por cadena nacional un domingo a la noche en el Congreso. Fue un hecho histórico. No tuvo la recepción popular que tuvieron otros discursos. Se gastó la pólvora.

La "regla de oro" -como la denominó- era que primero se veía cuánto se recaudaba, luego se pagaba deuda y luego se asignaban los gastos. Milei denunció que antes era al revés: primero se gastaba y luego se veía si estaba la plata o no.

El presupuesto incluía recortes significativos en áreas sensibles como salud, educación y programas sociales.

Aunque se avanzó en el debate en comisiones, las divisiones internas dentro del pan-oficialismo (es decir entre el La Libertad Avanza y los gobernadores dialoguistas) y el obvio rechazo del peronismo impidieron que se tratara en el recinto.

La falta de un presupuesto aprobado generó un contexto de incertidumbre económica y política. Milei va a prorrogar el presupuesto 2023, que quedó completamente desactualizado por la inflación.

9. Jueces de la Corte Suprema: propuestas estancadas

Milei propuso dos candidatos para cubrir vacantes en la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Lijo fue postulado para ocupar la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco en 2021, mientras que García-Mansilla estaba destinado a reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará a fin de año.

Aunque el pliego Lijo logró dictamen en comisiones, ninguno de los dos candidatos fue debatido en el recinto.

El cajoneo reflejó las dificultades del Ejecutivo para avanzar en reformas judiciales y dejó abierta la posibilidad de nombramientos por decreto o una negociación amplia con el kirchnerismo. Final abierto.

10. Las leyes que no fueron

El Gobierno presentó una gran cantidad de proyectos legislativos, en general relacionados con su agenda de reformas estructurales.

Pero la mayoría ni siquiera lograron iniciar su tratamiento en comisiones. Esto puso en evidencia la dificultad del Gobierno para generar consensos necesarios para imponer su agenda de gobierno.

La Ley Bases se presentó a fin de diciembre y se sancionó en junio, con la mitad de su contenido. Cajoneadas quedaron las reformas electorales, la ley “hojarasca”, los cambios en el divorcio, la “desburocratización de la Justicia”, la privatización de Aerolíneas, la penalización del robo de cables, que las fuerzas armadas puedan intervenir ante situaciones de terrorismo, el régimen penal juvenil o el programa de entrega de armas de fuego.

El primer año de la presidencia de Milei en el Congreso estuvo marcado por tensiones políticas, vetos presidenciales y debates inconclusos. Quizás la señal de época es que el Congreso estuvo -más allá de algunos debates encendidos- virtualmente cerrado.

Solo se aprobaron 7 leyes surgidas de Diputados y 2 del Senado. El Poder Legislativo quedó relegado a un segundo plano, muy lejos del rol que le asigna la Constitución.