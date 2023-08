Los candidatos ajustan sus estrategias: Milei acelera a fondo con la dolarización, el viaje al que apuesta Massa y la autocrítica de Bullrich

Milei obtuvo un 30,4% de los votos y por ahora está lejos del 40%. Incluso, podría bajar del 30% en el escrutinio definitivo de los votos. Sus contrincantes son Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que tuvo 28,3%, y el ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria, con 27%.

“Igualmente no es seguro que los votos de Horacio Rodríguez Larreta vayan a Bullrich ni los de Juan Grabois vayan a Massa”, dijo a A24.com otra fuente libertaria.

La Casa Rosada teme una escalada de votos por Milei

Curiosamente, algo parecido piensan en la Casa Rosada. Cerca del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, aseguraron que si Massa no controla la economía desde la semana próxima y el dólar y los precios siguen subiendo la debacle electoral del peronismo puede potenciarse al infinito en octubre y esos votos que pierda irán directo a Milei.

Es por eso que Massa concentrará todo esfuerzo el martes y miércoles próximos en firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habrá dos desembolsos, uno por 8000 millones el 23 de agosto y otro por 2250 millones la primera semana de noviembre.

Desde la semana que viene, una vez cerrados los acuerdos de precios con empresas, Massa tomará medidas de alivio para Pymes, trabajadores formales, beneficiarios de programas sociales y sectores de clase media para que recuperen poder de compra y la devaluación del 20% acordada con el FMI a cambio de los dólares, no les impacte.

En ese sentido, Massa delegó al director de la Aduana, Guillermo Michel para cerrar acuerdos de precios con todos los sectores del 5% mensual por 90 días. La presión para el sector de las carnes y los lácteos fue impedirles las exportaciones con medidas no escritas: los funcionarios que debían autorizarlas no las firmaban. Michel fue mencionado como posible ministro, pero Massa desmintió que fuera a dejar el ministerio.

“Si no firman el acuerdo de precios no les autorizamos las exportaciones”, decían los funcionarios allegados a Michel y al secretario de Comercio, Matías Tombolini. Despues de una posible estabilización de la crisis, Massa lanzará la segunda parte de su campaña hacia octubre.

En octubre, buscarán evitar el corte de boleta que perjudicó a Massa

La otra pata del plan es territorial. Massa fue intendente de Tigre y sabe que los intendentes permitieron el corte de boleta en favor de Milei en sus distritos para que no triunfaran los candidatos de Juntos por el Cambio, pero la medida se les fue de las manos: replantearán su estrategia.

También el corte de boleta perjudicó a su esposa, Malena Galmarini, en Tigre. Se postulaba como precandidata a intendenta contra el actual intendente Julio Zamora en las PASO de Unión por la Patria. Massa no permitió que Zamora se pegara en su boleta sino en la de Juan Grabois.

El zamorismo repartió casa por casa unas 150 mil boletas de Zamora intendente combinadas con la boleta de Milei presidente en ese municipio para imponerse sobre Galmarini y para bajarle el nivel de votos a Massa. Puja de pago chico. Ahora Massa intentará evitar esas fugas de votos locales. Aunque la ola opositora parece irreversible por más que existen vasos comunicantes entre Massa y Milei.

Los posibles ministros de Milei y una danza de nombres

Según pudo saber A24.com, Milei ya reparte ministerios. Emilio Ocampo o Darío Epstein serían sus principales figuras en Economía, aunque no se sabe quién será el ministro. Carlos Rodríguez y Roque Fernandez completan el equipo de asesores.

La economista y candidata a diputada nacional en la Ciudad Diana Mondino podría ser la canciller y el representante argentino ante el BID Guillermo Francos podría asumir como el ministro del Interior. Fue asesor del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en su guerra contra el fallecido empresario Alfredo Yabrán, y luego directivo del Grupo Eurnekián en Aeropuertos Argentina 2000, grupo que también integró el propio Milei como asesor.

El plan de dolarización no cae bien en el país que emite los dólares, los Estados Unidos. Importantes banqueros y economistas norteamericanos consideran que es una propuesta terrible para la economía argentina. Pondría un corset monetario que le quitaría competitividad ante shocks económicos como los de las crisis de los años 90.

Milei sueña con hacer de la dolarización una convertibilidad en los 90

Del equipo de Milei, por su parte, señalan que existe un grupo económico mundial dispuesto a ceder 30.000 millones de dólares para aplicar la dolarización y que luego, conjeturan, ésta sería respaldada por los 400.000 millones de dólares que los argentinos tienen atesorados en el exterior.

Pero los voceros oficiales de la dolarización, autorizados por Milei, Ocampo y Epstein, no dieron tantos detalles y aseguran que sólo se implementará en abril de 2025 tras un fuerte ajuste de la economía. Algo así como la convertibilidad de Carlos Menem que se pudo aplicar en 1991 con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo luego de las privatizaciones que redujeron drásticamente el gasto público.

Milei se imagina como Menem. Pero aquella convertibilidad trajo una baja de la inflación por unos años, pero una fuerte recesión despues, que terminó en la crisis de 2001, gestionada por el mismo Cavallo, pero como ministro de Fernando de la Rúa. De hecho, Cavallo (cercano a Milei) y Roque Fernández fueron los ministros de Economía de Menem y Carlos Rodríguez formó parte de aquel equipo de Fernández.

Milei también se nutre de hombres de Roberto Lavagna

También Milei se nutre de hombres de otro ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, que gestionó la crisis durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. El candidato de la lista de Milei a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra y el candidato a legislador porteño Eugenio Casielles formaron parte de los equipos y de las listas de candidatos de Lavagna en 2019. Eran sus asesores directos.

Marra se presentó como candidato a senador nacional por la Ciudad con Lavagna, pero perdió. Y Casielles fue elegido legislador porteño, su cargo actual, por el frente Consenso Federal. Luego fue el armador político del frente político porteño de la Libertad Avanza en 2021.

En esa misma lista se había postulado como diputado nacional de la Ciudad Marco Lavagna, ahora director del Indec bajo las órdenes de Sergio Massa. Marra y Casielles eran leales a Lavagna, aunque ahora éste último dijo a A24.com que ya no tienen diálogo frecuente.

La primera reunion del equipo de Milei y con el Fondo Monetario Internacional será con tres economistas: Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein, que también formó parte de los equipos del menemismo. Son los que detallarán el ajuste fiscal drástico que planea Milei y el plan de dolarización que el FMI mira con recelo.

Massa comenzará su campaña tras el FMI y medidas para el bolsillo

En tanto, Massa se concentrará en la gestión rabiosa para equilibrar la crisis del salto de precios por la devaluación post PASO del 20% y mostrarse como “piloto de tormentas”.

Ayer fue el turno del sector petrolero. Acordó el congelamiento de precios de naftas hasta el 31 de octubre, por acuerdo entre la industria y el Gobierno. Habrá beneficios fiscales que pueden ser quitados si las empresas violan el acuerdo. Se activará en la Secretaría de Energía un sistema de denuncias y el Gobierno cede impuestos para que no haya más impacto en el bolsillo de los consumidores.

Firmaron el acuerdo Massa, la secretaria de Energía Flavia Royon; Pablo González y Pablo Iuliano (YPF); Marcos Bulgheroni; Adrián Vila (PLUSPETROL); Emilio Nadra y Rodrigo Fernández Deleo (CGC); Francisco Villamil (Vista); Ricardo Markous (TECPETROL); Santiago Patrón Costas (PAMPA ENERGY); Gustavo Scarini (PCR).

Entre el fin de semana y la semana próxima Massa anunciará medidas de aumentos salariales en paritarias, sumas fijas para los trabajadores y aumentos para jubilados y los que reciben planes sociales, asignaciones familiares y universal por hijo (AUH). También habrá alivios para las Pymes. Se viene otro “plan platita” para tapar la perdida de los salarios.

“La espada de Damocles de Sergio Massa es el compromiso de deuda que contrajo Macri y que ratificó Martín Guzmán con el FMI, una vez superado, aumentará el poder adquisitivo de salarios, tras el impacto de la devaluación, y anunciará medidas fiscales para mitigar el impacto”, dijo un allegado a Massa a A24.com.

“Hay que oxigenar convenios de precios y un compromiso público de actuar sobre aquellos que no cumplan los acuerdos firmados, la responsabilidad de Massa es la economía y de aquí para adelante el proceso de recuperación de los que no fueron a votar va a tener que ver con mitigar el descontento que produce la economía cotidiana de cada uno”, señaló la fuente oficial.

La otra parte del plan será la campaña del miedo contra Milei. Buscarán polarizar la discusión con el candidato de la Libertad Avanza y demonizarlo como un candidato desquiciado que introducirá al país en un "salto al vacío" para enfrentarlo en un ballotage, el 22 de noviembre y desplazar a Patricia Bullrich.

Massa anunció que Milei implementará un Plan Bonex, Andrés Larroque dijo que el país será un “infierno” y Aníbal Fernández que su plan depara “represión, sangre y muerte”.

Bullrich buscará precisar sus propuestas y mostrar equipos para gobernar

Mientras tanto, Patricia Bullrich se concentrará en remontar los votos de aquellos simpatizantes que no fueron a votar o que se escaparon hacia Milei por los errores cometidos en la pelea entre ella y Rodríguez Larreta.

Para ello se concentrará, como lo viene haciendo en los últimos reportajes televisivos, en explicar con mayor detalle todas las medidas fiscales, económicas y sociales. Por caso, repite que enviará un presupuesto 2024 con déficit cero, prohibirá la emisión monetaria y desacoplará el Banco Central del poder político.

En el tema social, puntualizó que aplicará un modelo para que los beneficiarios de planes sociales sean insertados laboralmente o capacitados en oficios según sus habilidades y con una coordinación estatal.

“Si no cumple con esos cursos de capacitación o con un trabajo y va a los piquetes se le quitará el plan social”, dijo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, su equipo investiga dónde mejorar. Como primera medida, Bullrich se muestra como la ganadora del liderazgo de Juntos por el Cambio y la que impuso el “cambio profundo” pero con “gobernabilidad”. Y asi menciona la cantidad de diputados, senadores, gobernadores e intendentes que le darían poder a su gobierno para cambiar.

Autocrítica en el equipo de Bullrich: no medimos la pelea con Larreta

“No medimos el hartazgo de la gente y las internas tan expuestas entre Patricia y Horacio nos hicieron demasiado daño. La gente no entiende la lógica de la puja por el poder y lo decodifica como amenaza de ingobernabilidad”, dijo uno de los principales asesores de Bullrich.

“Ahora el temor es que Milei aparezca teflonado y cualquier cosa que digas de él la gente lo tome como un ataque de la ‘casta’ por eso seremos muy claros en las propuestas y no atacaremos a Milei, que sea él quien nos ataque”, dijo uno de sus laderos. Milei había criticado al marido de Bullrich, Guillermo Yanco, por supuestas versiones en su contra, pero la candidata le contestó: “Cualquier cosa me la diga a mí, que soy la candidata, que no se meta con mi familia y mi marido”.

En las inmediaciones de Bullrich sospechan que Milei trabaja con un equipo que montará una “campaña sucia” en contra de ella y que está coordinado por su asesor Carlos Kikuchi y por antiguos amigos vinculados a la inteligencia y que podrían comandar la AFI si llega a la Presidencia.

“Tendremos que desmontar esa mentira de la dolarización. Había gente joven de bajos recursos en barrios que comentaban que votarían a Milei porque creían que tras la dolarización iban a tener 10.000 pesos y serían 10.000 dólares. Este hombre sembró una gran confusión en todos”, señalaron a A24.com. La estrategia electoral para octubre todavía está en plena preparación.