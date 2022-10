En este marco, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, pidió este viernes que la Justicia “investigue la vinculación del grupo Revolución Federal y la Banda de los Copitos” y que “continúe” profundizando la causa que se lleva adelante por el intento de magnicidio.

“Necesitamos que se investigue la vinculación del grupo de Revolución Federal y la Banda de los Copitos”, manifestó Rossi en declaraciones a Radio 10, tras la detención de los cuatro referentes.

Por qué se investiga a los integrantes de Revolución Federal

De acuerdo con el expediente judicial, los sospechosos integran una organización "desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor".

En rigor, las detenciones de ayer fueron ordenadas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de un expediente que aún se encuentra bajo secreto de sumario y cuya investigación está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.

A los acusados se les atribuyen los delitos de incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y apología del crimen. En esta causa también actúa como querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dado que fue víctima directa de muchas de las amenazas y de los mensajes violentos blandidos por Revolución Federal.

guillotina revolucion federal.jpg

En la presentación con la que la expresidenta ingresó al expediente sostuvo que "no es posible descartar que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato" en su contra.

Esta causa tramita por separada de aquella en la que se investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner que tuvo lugar el 1 de octubre.

Las pruebas contra los miembros de Revolución Federal

La investigación contra Revolución Federal surgió en base a la información que en su momento aportó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space.

En uno de los mensajes desgrabados que forman parte de aquella presentación, se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

Cristina Revoluición Federal Telam.jpg Cristina Kirchner considera que Revolución Federal estuvo detrás del atentado (Foto: Télam).

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...", decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.

El pago de "Caputo Hermanos"

En ese expediente se detectaron también una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma -que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo- alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres por actividades de carpintería, detallaron las fuentes.

Jonatan Morel.jpeg

Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo "no son una casualidad".

"Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den", señaló Ubeira en declaraciones radiales.